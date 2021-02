Mỹ 'quan ngại sâu sắc' về báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO

Nhà Trắng yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu về những ngày đầu tiên của đợt bùng phát Covid-19 và bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về báo cáo điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Lực lượng an ninh canh gác bên ngoài Viện Virus học Vũ Hán trong chuyến thăm của nhóm chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hôm 3.2. REUTERS

Trong một tuyên bố ngày 13.2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Washington yêu cầu phải có bản báo cáo điều tra độc lập “không bị chính quyền Trung Quốc thao túng". Ông Sullivan nói: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc về báo cáo của WHO về cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19".

"Để đảm bảo báo cáo này là độc lập thì những phát hiện của chuyên gia quốc tế phải không bị chính quyền Trung Quốc can thiệp hoặc thay đổi. Bên cạnh đó, để hiểu rõ hơn về đại dịch này và chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo, Trung Quốc phải cung cấp dữ liệu về những ngày đầu tiên khi dịch mới bùng phát”, ông Sullivan nhấn mạnh.

Tuyên bố được đưa ra sau khi tờ The Wall Street Journal ngày 12.2 dẫn lời nguồn tin tiết lộ các chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu nói Trung Quốc từ chối cung cấp dữ liệu thô cho WHO về các trường hợp đầu tiên mắc Covid-19.

Kết thúc 4 tuần điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Trung Quốc, nhóm chuyên gia quốc tế cho rằng giả thuyết virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán ở Trung Quốc là “cực kỳ khó xảy ra”.

Tuy nhiên, ngay sau khi Washington tuyên bố muốn xem xét dữ liệu của nhóm chuyên gia quốc tế thì Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 12.2 bất ngờ cho rằng giả thuyết về SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Viện Virus học Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) vẫn chưa bị bác bỏ và WHO vẫn đang điều tra.

Dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump, chính phủ Mỹ cho rằng SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, cáo buộc WHO là “con rối của Trung Quốc”. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ mọi cáo buộc.

Hiện truyền thông nhà nước lẫn chính quyền Trung Quốc cố gắng đưa ra các thuyết âm mưu cho rằng một phòng thí nghiệm vũ khí sinh học ở bang Maryland (Mỹ) đã tạo ra SARS-CoV-2. Bắc Kinh còn cho rằng Covid-19 lần đầu tiên xuất hiện tại Vũ Hán cuối năm 2019 nhưng chưa chắc là nơi khởi nguồn của virus.

Theo Phúc Duy (TNO)