Cựu Tổng thống Donald Trump tái xuất chính trường

Cựu Tổng thống Donald Trump hôm nay tái xuất chính trường với bài phát biểu đầu tiên kể từ khi rời nhiệm sở hơn 1 tháng trước.



Theo tờ New York Post, cựu Tổng thống Donald Trump trở lại vũ đài chính trị hôm 28.2 với bài phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị của Đảng Bảo thủ (CPAC), trong đó ông sẽ nhấn mạnh “chủ nghĩa Trump” và chính sách "Nước Mỹ trên hết" của mình, đồng thời vạch ra lộ trình của Đảng Cộng hòa cho các cuộc bầu cử giữa kỳ và xa hơn.



“Ông ấy muốn đi sâu hơn vào định nghĩa chủ nghĩa Trump là gì và điều gì tạo nên phong trào Nước Mỹ trên hết. Và điều này không chỉ đại diện cho khuôn khổ mà ông ấy sẽ tán thành các ứng cử viên cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, mà còn cung cấp khuôn khổ rộng hơn để đưa ra định hướng của Đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử giữa kỳ và xa hơn" - một nguồn tin nói với tờ The New York Post tối 27.2.



Ông Donald Trump cũng được cho là sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp đối đầu với những người bất đồng chính kiến ​​của Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu để luận tội ông.



Bài phát biểu đầu tiên của ông Donald Trump kể từ khi rời nhiệm sở tại hội nghị CPAC ở Florida diễn ra ngay sau một cuộc thăm dò cho thấy cựu tổng thống vẫn là lựa chọn đầu tiên trong số những người tham dự để giành đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2024.



“Chúng tôi rất mong đợi đến ngày Chủ nhật” - Donald Jr, con trai ông Donald Trump, nói tại CPAC. “Tôi khẳng định đó sẽ không phải là một bài phát biểu thiếu năng lượng, và tôi đảm bảo với các bạn rằng nó sẽ củng cố chủ nghĩa Trump và thúc đẩy cảm nhận của các bạn về phong trào MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) như



Ông Matt Schlapp, Chủ tịch Liên minh Bảo thủ Mỹ, tổ chức điều hành CPAC, nói với tờ The Washington Post: “Mặc dù ông Donald Trump là tổng thống một nhiệm kỳ, nhưng các đảng viên Đảng Cộng hòa có cảm giác ông ấy là một người thành công rực rỡ".



Nhưng liệu cựu Tổng thống Donald Trump, 74 tuổi, có thể hoặc sẽ tìm cách giành lại quyền lực vào năm 2024 hay không vẫn chưa chắc chắn. Tuần này, văn phòng luật sư quận Manhattan ở New York đã tiếp cận hồ sơ thuế 8 năm của ông Donald Trump và một núi dữ liệu tài chính khác khi tiến hành cuộc điều tra về đế chế kinh doanh của ông.

https://laodong.vn/the-gioi/cuu-tong-thong-donald-trump-tai-xuat-chinh-truong-884361.ldo



Theo Ngọc Vân (LĐO)