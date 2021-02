Campuchia trục xuất công dân Trung Quốc tung tin giả

Trang mạng Fresh News ngày 25-2 dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Campuchia cho hay, nước này đã ra thông báo trục xuất công dân Trung Quốc Shen Kaidong, đồng thời cấm người này trở lại Campuchia vì tung tin giả về vaccine phòng Covid-19.



Shen Kaidong, chủ bút của tờ báo Angkor Today. Ảnh mtv-today.com



Theo đó, Kaidong - chủ sở hữu Công ty truyền thông Angkor Today Media - sẽ bị trục xuất khỏi Campuchia vì để lan truyền tin giả trên WeChat rằng: “Campuchia bán vaccine Covid-19 do Trung Quốc viện trợ với giá cao”. Angkor Today cũng bị tước giấy phép hoạt động tại Campuchia.



Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandine hôm 24-2 khẳng định, số liều vaccine do Trung Quốc viện trợ được sử dụng miễn phí cho nhóm người có trong danh sách ưu tiên tiêm phòng của Chính phủ Campuchia. Trước đó, ngày 22-2, Campuchia đã thông báo sẽ trục xuất và cấm trở lại đối với bất kỳ công dân nước ngoài nào trốn cách ly và không phối hợp với chính quyền sở tại trong việc ngăn chặn lây lan dịch Covid-19.

Theo GIA BẢO (SGGPO)