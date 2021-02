Anh dùng AI vạch mặt gián điệp

Vì những nước thù địch dùng công cụ AI nhằm phá hoại xã hội tự do bằng cách lan truyền thông tin sai lệch nên Anh sẽ dùng AI để chống lại việc này.



Nghị sĩ Mỹ nỗ lực phút chót chặn dự luật về Hong Kong vì sợ Trung Quốc tuồn gián điệp

Nguy cơ gián điệp tài chính từ phần mềm Trung Quốc





Cơ quan An ninh và tình báo Anh (GCHQ) hôm qua công bố một báo cáo cho hay cơ quan này sẽ tận dụng tối đa trí tuệ nhân tạo (AI) để lột mặt nạ các gián điệp và nhận diện các cuộc tấn công mạng, khi thế giới có sự tiến bộ trong điện toán.



“AI sẽ trở nên thiết yếu đối với an ninh quốc gia trong thế kỷ 21”, GCHQ nhấn mạnh.



Theo Reuters, trong nhiều năm qua, GCHQ đã sử dụng những ứng dụng căn bản của AI như công nghệ chuyển ngữ, nhưng giờ đây sẽ đẩy mạnh việc sử dụng AI nhằm ứng phó việc sử dụng công nghệ này của các nước thù địch.



Theo báo cáo, những nước thù địch dùng công cụ AI nhằm phá hoại xã hội tự do bằng cách lan truyền thông tin sai lệch nên GCHQ sẽ dùng AI để chống lại việc này.



Theo MINH TRUNG (TNO)