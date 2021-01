Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ

Ngày 15.1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien.



Ngày 15.1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien.



Tại cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien hoan nghênh việc hai nước đã linh hoạt tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao bất chấp bối cảnh dịch bệnh COVID-19, đánh giá quan hệ hai nước đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ phát triển ổn định, đi vào chiều sâu, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và cùng có lợi.



Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đánh giá cao Cố vấn An ninh quốc gia, Đại diện Thương mại và Ngoại trưởng Mỹ đã lắng nghe và ghi nhận những quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong quá trình Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ (USTR) tiến hành điều tra chính sách tiền tệ và nguyên liệu gỗ của Việt Nam theo Điều khoản 301 của Luật Thương mại năm 1974 của Mỹ.



Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien khẳng định, Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam “mạnh, độc lập, thịnh vượng”, đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.



Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ đánh giá cao các Bộ, ngành Việt Nam thời gian qua đã hợp tác với các đối tác Mỹ, cũng như phối hợp với USTR trong quá trình tham vấn trong khuôn khổ vụ việc 301, đồng thời khẳng định việc hai bên tích cực đối thoại đã góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại phát triển ổn định, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân của cả hai nước.

https://laodong.vn/the-gioi/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-dien-dam-voi-co-van-an-ninh-quoc-gia-my-871292.ldo



Theo Khánh Minh (LĐO)