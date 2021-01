Phát hiện hơn 7 triệu USD vô chủ tại sòng bạc ở Hàn Quốc

Cảnh sát Hàn Quốc phát hiện 7,4 triệu USD tại một sòng bạc trên đảo Jeju, có khả năng liên quan đến vụ trộm tiền chấn động nước này.

Yonhap đưa tin, cảnh sát cho biết đã phát hiện một lượng tiền mặt không xác định trị giá 8,1 tỉ won (7,4 triệu USD) tại một sòng bạc trên đảo Jeju, có khả năng liên quan đến vụ một nữ nhân viên sòng bạc mất tích sau khi "cuỗm" 13 triệu USD.



Sở Cảnh sát tỉnh Jeju cho hay, các nhà điều tra đang cố gắng xác nhận xem liệu những tờ tiền được phát hiện ngẫu nhiên trong két sắt ở sòng bạc có phải là một phần số tiền mặt trị giá 14,56 tỉ won bị mất tích từ sòng bạc Landing ở Jeju Shinhwa World vào tuần trước hay không.



Các nhà điều tra cũng phát hiện một đống tiền mặt khác trị giá nhiều tỉ won tại tư dinh của một nữ giám đốc điều hành người Malaysia, nghi phạm chính trong vụ án, người cầm quỹ tại sòng bạc.



Landing International Development Ltd., công ty điều hành sòng bạc có trụ sở tại Hong Kong, tiết lộ số tiền trên biến mất vào tuần trước và đã trình báo cảnh sát thông qua chi nhánh địa phương, Landing Entertainment Korea.



Tuần trước, cảnh sát bắt tay vào cuộc truy lùng trên quy mô lớn người phụ nữ được cho là nghi phạm nhờ cảnh quay từ camera an ninh của sòng bạc. Theo cảnh sát, các đoạn video ghi lại thời điểm diễn ra vụ đánh cắp đã bị xóa.



"Chúng tôi đang lần theo tung tích của số tiền và nghi phạm bằng cách kiểm tra camera an ninh" - cảnh sát cho biết.



Cảnh sát nói thêm rằng, các nhà điều tra đang tiếp tục xem xét các chi tiết của vụ án, chẳng hạn như liệu có đồng phạm nào trong vụ trộm hay không. Các nhà điều tra nghi ngờ ít nhất hai hoặc nhiều thủ phạm đã tham gia vụ trộm, vì số tiền mặt bị mất tích quá cồng kềnh và nặng để một người có thể mang đi.

