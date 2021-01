Ngoại trưởng Mỹ làm Trung Quốc nổi cơn thịnh nộ

Tuyên bố mới của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng, Washington có thể trừng phạt những người liên quan đến vụ bắt giữ hơn 50 người ở Hong Kong và sẽ cử đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đến Đài Loan đã gây ra sự tức giận và đe dọa trả đũa từ Bắc Kinh.



Nóng Ấn Độ-Trung Quốc: Bắc Kinh tấn công New Delhi để "dằn mặt" Mỹ

Ngoại trưởng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo



Theo Reuters, ông Pompeo cho biết ông "bàng hoàng" trước việc bắt giữ một công dân Mỹ trong cuộc trấn áp hôm thứ Tư 6/1 khiến 50 người ở Hong Kong bị bắt.



"Mỹ sẽ không tha thứ cho việc giam giữ hoặc quấy rối tùy tiện công dân Mỹ", Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố.



Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 53 người trong các cuộc tấn công vào rạng sáng hôm 6/1 nhằm vào các nhà hoạt động dân chủ. Đây được cho là chiến dịch trấn áp lớn nhất kể từ khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh gây tranh cãi với Hong Kong vào năm ngoái.



Trong số những người bị giam giữ có luật sư người Mỹ John Clancey, một nguồn tin tại công ty của ông cho biết.



“Mỹ sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt và các hạn chế khác đối với tất cả các cá nhân và thực thể liên quan đến việc thực hiện vụ tấn công ở Hong Kong này”, ông Pompeo nói thêm.



Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết họ sẽ "xem xét các hạn chế đối với Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hong Kong tại Mỹ và thực hiện các hành động bổ sung ngay lập tức chống lại các quan chức đã phá hoại các quy trình dân chủ của Hong Kong.



Trong cùng một tuyên bố, ông Pompeo tuyên bố ông Kelly Craft, đại sứ Liên Hợp Quốc của Washington sẽ thăm Đài Loan - một chuyến đi mang tính biểu tượng cao vì hòn đảo này không phải là thành viên Liên Hợp Quốc do sự phản đối của Bắc Kinh.



Những động thái trên của Ngoại trưởng Mỹ đã khiến Bắc Kinh nổi giận.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng bình luận của ông Pompeo thể hiện sự can thiệp nghiêm trọng của Mỹ vào công việc nội bộ của nước này, điều mà Trung Quốc lên án mạnh mẽ.



"Trung Quốc sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh của mình. Mỹ sẽ phải trả giá đắt cho những sai lầm của mình”, bà Hoa nhấn mạnh.



Trong khi đó, Cơ quan ngoại giao Đài Loan hoan nghênh chuyến thăm của ông Craft và nhấn mạnh rằng, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một đại sứ Mỹ đang công tác tại Liên Hợp Quốc tới hòn đảo này. Đài Bắc nhấn mạnh rằng chuyến thăm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với Đài Loan.





https://danviet.vn/ngoai-truong-my-lam-trung-quoc-noi-con-thinh-no-20210107200328402.htm

Theo Minh Nhật (Dân Việt)