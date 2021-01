Mỹ: Máy bay lao vào nhà dân, 3 người thiệt mạng

Ba người thiệt mạng sau khi một máy bay nhỏ đâm vào một căn nhà ở ngoại ô TP Detroit, bang Michigan, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Oakland (OCSO) cho biết hôm 2-1.





Theo OCSO, những người thiệt mạng nhiều khả năng là phi công và 2 hành khách. Gia đình 5 thành viên sinh sống trong căn nhà nêu trên sống sót nhưng căn nhà đã bị thiêu rụi. Vụ việc xảy ra vào ngày 2-1 (giờ địa phương) tại khu vực Lyon Township, cách TP Detroit khoảng 65 km về phía Tây.



Đài CNN dẫn lời kể của người mẹ cho biết gia đình bà ở trong căn nhà khi máy bay lao vào. Họ đang ở trong phòng khách trò chuyện và di chuyển sang phòng khác khi chiếc máy bay rơi xuống. Nếu bà và chồng cùng 3 đứa con vẫn ở trong phòng khách, thương vong có thể đã gia tăng.



Ông Eric Mullen, một cư dân địa phương, chia sẻ rằng máy bay rơi luôn là nỗi sợ lớn nhất đối với người dân sinh sống trong khu vực, bởi máy bay thường xuyên bay trên nhà họ sau khi cất cách từ sân bay cách đó khoảng 800 m.



Vụ tai nạn khiến 3 người thiệt mạng. Ảnh: Detroit News



"Chúng tôi lo điều tương tự có thể xảy ra với mình, vì những chiếc máy bay này luôn bay thấp ở đây" – Chase Southwick, một người hàng xóm khác, chia sẻ.



Căn nhà trên nằm gần sân bay Oakland/Southwest, trước đây có tên là sân bay New Hudson. Hiện vẫn chưa rõ liệu có phải máy bay trên đang hướng đến sân bay hay không.



Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã được thông báo vụ việc và một cuộc điều tra đã được tiến hành. Sở Cứu hỏa Lyon Township và những lực lượng ứng phó khẩn cấp khác cũng đã được triển khai đến hiện trường.



"Một chiếc máy bay một động cơ Piper PA-24 rơi xuống một khu dân cư ở New Hudson, bang Michigan, vào khoảng 16 giờ (giờ địa phương) ngày hôm nay… FAA sẽ công bố số đuôi máy bay khi nó được xác nhận tại hiện trường tai nạn. FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ điều tra" – FAA cho biết trong một thông báo hôm 2-1.





Một cuộc điều tra đang được tiến hành. Ảnh: Detroit News



Theo Cao Lực (NLĐO)