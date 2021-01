Khoảng 50 nhân vật đối lập Hồng Kông bị bắt theo luật an ninh quốc gia

Sáng 6.1, hàng chục nhân vật đối lập Hồng Kông đã bị bắt với cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia.



Cựu nghị sĩ đảng Dân chủ Lâm Trác Đình, một trong những người bị bắt ngày 6.1 - Reuters





Theo tờ South China Morning Post, khoảng 50 cựu nghị sĩ đối lập và nhà hoạt động tại Hồng Kông đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vào sáng 6.1. Đa số những người này bị buộc tội lật đổ.



Nhiều người bị bắt vì tham gia cuộc bầu cử sơ bộ do phe đối lập tổ chức hồi tháng 7.2020 để chọn ứng viên tham gia cuộc bầu cử vào Hội đồng Lập pháp vào tháng 9.2020, vốn bị chính quyền hoãn lại với lý do đại dịch Covid-19.



Theo đài RTHK, cuộc bầu cử sơ bộ bị chính quyền Bắc Kinh coi là hành động cách mạng màu trong khi Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng cảnh báo đó có thể bị coi là hành động lật đổ.



Hồi tháng 7.2020, Cục các vấn đề đại lục và hiến pháp Hồng Kông tuyên bố chính quyền nhận nhiều phản ánh cho rằng cuộc bầu cử sơ bộ có thể can thiệp và tác động đến bầu cử tại đặc khu, gây tổn hại tính toàn vẹn của tiến trình bầu cử.



Một trong những người tổ chức là cựu giáo sư luật Đại học Hồng Kông, cựu thủ lĩnh phong trào Chiếm trung hoàn Benny Tai (Đới Diệu Đình). Ông Đới là một trong những người bị bắt sáng 6.1.



Đây được coi là đợt bắt giữ lớn nhất từ khi luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông chính thức có hiệu lực vào ngày 30.6.2020. Trước đó, mới chỉ có 40 người bị bắt giữ vì nghi vi phạm luật này, trong đó có 4 người bị khởi tố gồm ông trùm truyền thông Jimmy Lai (Lê Trí Anh).

Theo BẢO VINH (thanhnien)