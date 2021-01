Khai mạc Đại hội toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith nhấn mạnh Đại hội sẽ tập trung nghiên cứu và thông qua Báo cáo Chính trị, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025...



Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: VOV)



Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 13/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã khai mạc trọng thể tại trung tâm Hội nghị quốc gia thủ đô Vientiane với sự tham dự của 768 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 350.000 đảng viên của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trên toàn quốc.



Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou… cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào và 147 khách mời đến từ các bộ, ngành, địa phương trên cả nước.



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra với chủ đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện đường lối đổi mới theo chiều sâu, đảm bảo ổn định về chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tiếp tục mục tiêu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và tiến tới chủ nghĩa xã hội”.



Phát biểu khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith nhấn mạnh trong 3 ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung nghiên cứu và thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 9 giai đoạn 2021-2025 theo hướng có chất lượng, có trọng tâm, xanh và bền vững theo 3 mục tiêu chung gồm tiếp tục đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển… và triển khai chiến lược tăng trưởng xanh; Tiếp tục giải quyết vấn đề khó khăn về kinh tế-tài chính và tồn tại hạn chế trong 5 năm vừa qua; Phát huy và sử dụng thế mạnh cơ bản của đất nước trong việc phát triển để tự lực, tự chủ.



Ngoài ra, các đại biểu sẽ thông qua Điều lệ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sửa đổi và bầu chọn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới lãnh đạo đất nước Lào trong 5 năm tới.



Báo cáo Chính trị trình Đại hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X, do Tổng Bí thư Bounhang Vorachith trình bày, nêu rõ trong 5 năm qua, tranh chấp kinh tế, thương mại, công nghệ giữa các nước lớn, cộng với sự lây lan của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu đã khiến tình hình thế giới liên tục thay đổi, tạo sự căng thẳng và phức tạp, gây ảnh hưởng rộng khắp, trực tiếp và tạo ra nguy cơ lớn cho lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh quốc gia và sức khỏe của nhân dân ở hầu khắp các nước trên thế giới.



Tình hình trong nước, khó khăn kinh tế, tài chính, tiền tệ và vấn đề nợ công tích lũy, thiên tai liên tục xảy ra, cùng với thảm họa vỡ đập thủy điện và sự lây lan của đại dịch COVID-19 đã khiến đất nước vô cùng khó khăn…



Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trong 5 năm qua, Lào đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng X gồm đảm bảo sự ổn định về chính trị, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong toàn thể nhân dân; dẫn dắt đất nước vượt qua tình trạng suy thoái kinh tế; tiếp tục duy trì mức sản xuất và đảm bảo cuộc sống của người dân; công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực; các dự án lớn cấp quốc gia trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng kinh tế được duy trì đúng tiến độ; công cuộc đổi mới trong một số lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ tài chính ngân hàng, dịch vụ quản lý nhà nước... được tổ chức triển khai tích cực và sâu rộng.



Năm năm qua, kinh tế Lào đạt mức tăng trưởng bình quân 5,8%, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 2.664 USD tăng 694 USD so với năm 2015…



Báo cáo khẳng định những kết quả đạt được trong triển khai Nghị quyết Đại hội X nêu trên không chỉ góp phần bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng đã đạt được thời gian qua mà còn tạo động lực quan trọng trên các lĩnh vực, trở thành yếu tố thúc đẩy quá trình đối mới mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong những năm tới, giúp Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước vững bước trên con đường và mục tiêu chủ nghĩa xã hội.



Đại hội toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ diễn ra từ ngày 13-15/1.

Theo Phạm Kiên-Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)