Hé lộ kế hoạch của chính quyền ông Biden về thỏa thuận thương mại Mỹ -Trung

Bất định số phận thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ xem xét tất cả các biện pháp an ninh quốc gia mà cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra, bao gồm cả thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc được ký kết vào tháng 1.2020, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thông tin hôm thứ Sáu (29.1), theo Reuters.



Khi được hỏi liệu Tổng thống Joe Biden có xem thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung là còn hiệu lực hay không, bà Jen Psaki nói rằng, mọi thứ mà chính quyền trước đưa ra đang được xem xét vì liên quan đến cách tiếp cận an ninh quốc gia của chính quyền ông Biden.



Bà Psaki lưu ý, chính quyền ông Biden tập trung vào việc tiếp cận mối quan hệ Mỹ-Trung "từ một vị thế mạnh mẽ, và điều đó có nghĩa là phối hợp và trao đổi với các đồng minh và đối tác của chúng tôi về cách chúng tôi sẽ làm việc với Trung Quốc".



Ông Donald Trump ký thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn một với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 1.2020. Thỏa thuận thương mại giai đoạn một là dấu mốc trong cuộc chiến thương mại kéo dài gần 18 tháng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong cuộc chiến thương mại kéo dài, hàng trăm tỉ USD hàng hóa của Mỹ và Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi các đòn thuế và làm chậm lại thương mại giữa hai nền kinh tế.



Theo thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn một, Bắc Kinh cam kết tăng mua hàng hóa nông nghiệp và sản xuất, năng lượng và dịch vụ của Mỹ thêm 200 tỉ USD so với mức của năm 2017 trong vòng hai năm. Tuy nhiên, lượng mua hàng của Trung Quốc đã giảm rất nhiều vào năm 2020.



Ông Chad Bown, thành viên tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, công bố phân tích trong tháng 1.2021 cho thấy, việc Trung Quốc mua hàng hóa Mỹ trong năm 2020 giảm 42% so với cam kết mà Bắc Kinh đưa ra trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.



Một quan chức Mỹ cho biết, chính quyền ông Biden sẽ chưa có thay đổi với thuế quan Mỹ áp với khoảng 370 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong quá trình xem xét đánh giá.



“Chúng tôi hoãn những thay đổi khi tiến hành đánh giá toàn diện để xác định các cách thức tốt nhất để hợp tác chung với các quốc gia khác nhằm gây sức ép tối đa với Trung Quốc” - quan chức này nói.



Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cũng đề cập tới thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc trong văn bản trả lời các câu hỏi của các nhà lập pháp vào tuần trước. Bà cho biết,, Washington sẽ làm việc với các đồng minh để giải quyết những vấn đề liên quan tới nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.



Ông Doug Barry, phát ngôn viên của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung Quốc, cho rằng, chính quyền ông Joe Biden xem xét lại thỏa thuận thương mại và các chính sách khác của chính quyền Tổng thống Donald Trump là hợp lý, nhưng ít có khả năng sẽ có sự hủy bỏ.



"Chúng tôi không đọc quá nhiều về quy trình vào thời điểm này. Trung Quốc còn 11 tháng nữa để thực hiện cam kết mua thêm 200 tỉ USD các sản phẩm của Mỹ" - ông nói.



