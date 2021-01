FBI điều tra âm mưu lao máy bay vào tòa nhà Quốc hội Mỹ

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện lời đe dọa lao máy bay vào Điện Capitol (tòa nhà Quốc hội) ngày 6-1.





Đài CBS News cho biết lời đe dọa truyền qua sóng vô tuyến hàng không và được kiểm soát không lưu tại bang New York ghi lại hồi đầu tuần này. Nội dung thông điệp nhằm trả thù cho tướng Iran Qassem Soleimani bị máy bay không người lái (UAV) của Mỹ ám sát gần sân bay Baghdad, Iraq.



"Chúng tôi sẽ lái máy bay vào Điện Capitol ngày 6-1. Tướng Soleimani sẽ được báo thù" - thông điệp bí ẩn cho hay.



Ngày 6-1 là thời điểm quốc hội Mỹ kiểm phiếu của cử tri đoàn ở thủ đô Washington để xác nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Người ta tin rằng lời đe dọa đề cập tới một vụ tấn công tiềm tàng giữa thời điểm này.





Ảnh minh họa: Global Look Press





Theo CBS News, FBI đang điều tra vụ việc – trước mắt bị xem là "vi phạm tần số không lưu". Tạp chí Newsweek dẫn lời Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) tiết lộ thông điệp được phát sóng từ một địa điểm trên đảo Long Island, bang New York.



"Một kỹ thuật viên có kinh nghiệm sửa đổi sóng vô tuyến đã truyền thông điệp trong phạm vi 37 km của tháp vô tuyến ở Biển Bắc, bang New York"-DHS nói.



Một cựu sĩ quan của Lực lượng Đặc nhiệm Chống khủng bố chung của Mỹ bày tỏ nghi ngờ người đứng sau lời đe dọa có phải là công dân Iran hay không: "Iran và các lực lượng như Quds đều chứng tỏ khả năng hoạt động chuyên nghiệp. Họ sẽ không điện báo các kế hoạch và ý định liên quan đến một cuộc tấn công. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch hơn là gây ra nỗi sợ hãi".



Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật để nắm tình hình, trong khi Lầu Năm Góc, DHS và Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia (NCTC) cũng nhận được bản báo cáo tóm tắt.



Người phát ngôn lực lượng Cảnh sát Điện Capitol Mỹ, Eva Malecki, nói với đài CNN: "Chúng tôi rất quan tâm đến tất cả mối đe dọa bạo lực đối với Điện Capitol và quốc hội Mỹ, đồng thời đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật liên bang".



Lời đe dọa được đưa ra vài giờ sau khi Iran một lần nữa kêu gọi cơ quan an ninh quốc tế giúp bắt Tổng thống Donald Trump và 47 quan chức Mỹ khác phải chịu trách nhiệm về vai trò của họ trong cái chết của tướng Soleimani.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)