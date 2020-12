Chào năm 2021: Giao thừa lạ lùng ở nhiều nơi trên thế giới

Các hoạt động chào đón năm 2021 được biến thành các chương trình truyền hình và sự kiện kỹ thuật số, trong khi nhiều màn trình diễn pháo hoa bị hủy bỏ vì dịch Covid-19.



Hãng tin AP cho biết đêm giao thừa chào năm 2021 từ Quảng trường Thời đại, TP New York – Mỹ cho đến bến cảng Sydney – Úc thay đổi so với những năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.



Sự kiện thả bóng ở Quảng trường Thời đại sẽ được phát trực tiếp. Ảnh: AP



Sau 1 năm trải qua cuộc khủng hoảng dịch Covid-19, kéo theo nhiều người thiệt mạng, kinh tế trì trệ, bất ổn và lo lắng dâng cao, thế giới sẽ bắt đầu một sự khởi đầu mới vào năm 2021 với những hy vọng về hạnh phúc và thịnh vượng.



Samoa, Tonga và đảo Giáng sinh của quốc đảo Kiribati là những quốc gia và khu vực đầu tiên trên thế giới chào đón năm 2021. Ngày 1-1-2021 trên các quốc đảo này bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 31-12-2020 (giờ GMT). Một màn trình diễn pháo hoa đã diễn ra tại thủ đô Apia của Samoa.



Mặc dù chỉ cách Samoa 1 giờ bay nhưng hòn đảo Samoa thuộc Mỹ sẽ là một trong những nơi cuối cùng đón năm mới.



Pháo hoa tại thủ đô Apia của Samoa chào đón năm 2021





Một màn trình diễn pháo hoa đã diễn ra tại thủ đô Apia của Samoa. Ảnh: Facebook

Tiếp theo là New Zealand trình diễn pháo hoa chào năm 2021. Ảnh: Twitter



Úc, New Zealand… vẫn tổ chức bắn pháo hoa và lễ kỷ niệm đầy màu sắc để đánh dấu thời khắc chuyển giao thiêng liêng, đặc biệt là màn pháo hoa nổi tiếng ở cầu cảng Sydney - Úc.



Pháo hoa đêm giao thừa ở cầu cảng Sydney - Úc. Ảnh: 9News



Điểm khác biệt lớn nhất năm nay là chính quyền Sydney hạn chế số lượng người tụ tập. Do đó, cư dân địa phương đã tìm ra nhiều biện pháp thay thế để thưởng thức màn pháo hoa trứ danh.





Một trong những lựa chọn dành cho những người muốn xem màn trình diễn pháo hoa ở cầu cảng Sydney là đi thuyền. Ảnh: 9News

Chọn vị trí tốt để xem bắn pháo hoa ở cầu cảng Sydney. Ảnh: 9News

Các túp lều có bàn ăn ngoài trời được rào lại để đề phòng dịch Covid-19 lây lan vào đêm giao thừa tại bãi biển Bronte, TP Sydney - Úc. Ảnh: The Sydney Morning Herald



Trong khi đó, các màn trình diễn pháo hoa từ TP Las Vegas – Mỹ cho đến Khải Hoàn Môn, thủ đô Paris – Pháp không thể diễn ra như thường lệ. Ngay cả những bữa tiệc cá nhân ở một số nơi cũng bị hạn chế.



Đức đã cấm bán pháo hoa và trình diễn pháo hoa tại cổng Brandenburg, thủ đô Berlin. Tương tự, màn trình diễn pháo hoa trên sông Thames ở thủ đô London - Anh cũng bị đình chỉ. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 30-12 kêu gọi mọi người ở nhà vào đêm giao thừa để ngăn chặn dịch Covid-19 bùng phát.



Tại Ấn Độ, nước này ban bố lệnh giới nghiêm ban đêm vào đêm giao thừa, hạn chế hơn 5 người tụ tập tại một địa điểm công cộng từ 11 giờ tối 31-12-2020 đến 6 giờ sáng 1-1-2021.





Một người dân đi ngang qua các khẩu hiệu mừng năm mới tại lối vào một trung tâm mua sắm ở thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc. Ảnh: AP

Người dân băng qua sông Irrawaddy trong buổi hoàng hôn cuối cùng của năm 2020 ở TP Mandalay - Myanmar. Ảnh: AP



