Bộ An ninh Nội địa Mỹ ban hành cảnh báo khủng bố toàn quốc

Cảnh báo nhấn mạnh nguy cơ khủng bố từ những kẻ cực đoan bị kích động do hạn chế các hoạt động kinh tế vì đại dịch COVID-19, kết quả bầu cử tổng thống và tình trạng cảnh sát dùng bạo lực.





Ngày 27/1, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã ban hành cảnh báo khủng bố toàn quốc, trong đó cho rằng những kẻ cực đoan có thể sẽ gây ra bạo loạn trong vài tuần sắp tới.



Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra cảnh báo trong nước về mối đe dọa này.



Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong nội dung cảnh báo đưa ra trong bản tin Hệ thống Tư vấn chống Khủng bố Quốc gia, bộ này cho biết những kẻ cực đoan chống đối chính phủ và chống lại việc chuyển giao quyền lực tổng thống có thể tiếp tục xúi giục đám đông gây bạo loạn, dù Bộ An ninh Nội địa Mỹ chưa phát hiện được âm mưu cụ thể nào tính đến thời điểm đưa ra cảnh báo.



Thông tin cảnh báo nhấn mạnh những kẻ cực đoan dễ bị kích động do hàng loạt các vấn đề, trong đó có việc hạn chế các hoạt động kinh tế vì đại dịch COVID-19, kết quả bầu cử tổng thống vừa qua và tình trạng cảnh sát sử dụng bạo lực với dân chúng và cả tâm lý chống nhập cư, đây cũng chính là một yếu tố dẫn đến vụ một kẻ da trắng phân biệt chủng tộc đã giết hại 23 người ở El Paso, Texas hồi năm 2019.



Bộ này bày tỏ lo ngại những động cơ gây bạo loạn kiểu như vậy sẽ còn tiếp diễn trong năm 2021 và những kẻ cực đoan có thể "lấy cảm hứng" từ vụ tấn công tòa nhà Quốc hội xảy ra ngày 6/1vừa qua để tiến hành thêm các hành động chống phá.



Bà Elizabeth Neumann, cựu chuyên gia chống khủng bố của Bộ An ninh Nội địa dưới thời Tổng thống Donald Trump, cho rằng cảnh báo này được đưa ra quá muộn, đáng nhẽ phải được đưa ra từ cuối tháng 12/2020.



Theo kết quả nghiên cứu của Nhóm Soufan, một trung tâm chuyên theo dõi các phong trào quá khích, sau vụ bạo động ngày 6/1, nhiều nhóm cực đoan đã có những phát ngôn ngày càng bạo lực trên các cuộc trò chuyện trực tuyến, chia sẻ tài liệu hướng dẫn chế tạo bom và các chiến thuật kiểu du kích đồng thời kêu gọi chiến tranh phi đối xứng với chính phủ.



Trả lời phỏng vấn tờ The Wall Street Journal, chuyên gia Mollie Saltskog thuộc Nhóm Soufan nhấn mạnh những kẻ cực đoan công khai những phát ngôn gây kích động bạo lực.



Cảnh báo trên được đưa ra 2 ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo hàng nghìn binh sỹ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia vốn được triển khai trong lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, sẽ tiếp thực hiện nhiệm vụ này tại thủ đô Washington đến hết tháng Ba tới do Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đưa ra cảnh báo về các mối đe dọa tiềm tàng.



Về vụ bạo loạn tại Đồi Capitol, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã bắt giữ hơn 150 đối tượng, đồng thời đang điều tra hàng trăm người khác.



Quyền Trưởng công tố thủ đô Washington, ông Michael Sherwin cho biết trong số này, 3 đối tượng có liên hệ với các nhóm cực đoan như Proud Boys và Oath Keepers đã bị buộc tội có liên quan đến vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ.



Trong khi đó, FBI đang truy lùng những đối tượng đã đặt 2 bom ống ở gần Đồi Capitol vào ngày 6/1, đồng thời treo thưởng 75.000 USD cho người cung cấp thông tin về vụ việc này.



Bộ Tư pháp Mỹ cùng ngày chính thức buộc tội Ian Benjamin Rogers, 43 tuổi, với cáo buộc tàng trữ bom ống và các vật liệu chế tạo bom. Theo các nhà điều tra, đối tượng này có liên hệ với một nhóm chống chính phủ Three Percenters.

