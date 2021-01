Báo Khmer Times: "Tình hữu nghị Campuchia - Việt Nam tiếp tục phát triển tốt đẹp"

Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia cùng Quân tình nguyện Việt Nam lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary (7.1.1979 - 7.1.2021), tờ Khmer Times của Campuchia có bài viết “Tình hữu nghị Campuchia - Việt Nam tiếp tục phát triển tốt đẹp”.



Tờ báo viết, sau chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, được sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân đội và nhân dân Việt Nam, dưới sự trị vì của Quốc vương Campuchia, lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen, Campuchia đã đạt được một số thành tựu sâu sắc. Campuchia hiện là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới, an ninh chính trị, trật tự xã hội, đoàn kết, thịnh vượng và ổn định. Vị thế của Campuchia trên trường quốc tế ngày càng được cải thiện.



Thời gian qua, lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các Tuyên bố chung và các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, trong đó có việc quảng bá thông tin sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ sau về quan hệ Campuchia - Việt Nam; tổ chức các ngày lễ lịch sử trong quan hệ hai nước; có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn để đưa hợp tác kinh tế hai nước phát triển bền vững. Campuchia - Việt Nam kiên quyết cam kết chung tay chống đại dịch COVID-19 trong khi duy trì các hoạt động thương mại và nới lỏng vận chuyển hàng hóa dọc theo biên giới chung.



Lãnh đạo hai nước cũng đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của việc ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành tựu (84%) công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ giữa hai nước và tiếp tục đàm phán giải quyết dứt điểm các khu vực biên giới chưa phân giới, xây dựng biên giới Campuchia - Việt Nam hòa bình, hữu nghị .

Lãnh đạo hai nước cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, Liên Hợp Quốc, WTO, ASEM và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng sông Mekong.



Theo tờ Khmer Times, về kinh tế, đầu tư của Việt Nam vào Campuchia đã đạt được những kết quả khả quan. Tính đến nay, Việt Nam có 184 dự án đầu tư sang Campuchia với tổng vốn khoảng 2,76 tỉ USD, đứng thứ 3 trong tổng số 78 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư vào (sau Nga và Lào). Việt Nam bắt đầu đầu tư vào Campuchia từ năm 2005 và từ năm 2015 đến nay đã thực hiện được 10 dự án với tổng vốn từ 30-70 triệu USD/năm, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, ngân hàng và viễn thông. Hai nước cũng chứng kiến ​​một số bước phát triển trong các lĩnh vực khác như du lịch, giao lưu giữa dân tộc và văn hóa, giáo dục - đào tạo và hợp tác y tế. Quan hệ song phương, hữu nghị truyền thống lâu đời của cả hai nước sẽ tiếp tục phát triển và đạt tầm cao mới trong thời gian tới.



Tờ báo nhắc lại, ngày 7.1.1979, quân đội Campuchia và nhân dân Campuchia với sự giúp đỡ của bộ đội tình nguyện Việt Nam đã đánh đổ tập đoàn phản động Pol Pot - Ieng Sary, giải phóng đất nước thoát khỏi chế độ diệt chủng, thành lập nước Cộng hòa nhân dân Campuchia và Hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia (8.1.1979). Chiến thắng đó đã đi vào lịch sử như một mốc son của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung giữa hai dân tộc Campuchia - Việt Nam, và mở ra một trang mới trong quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước.



Tờ báo khẳng định, chiến thắng ngày 7.1.1979 đã cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, giành lại quyền sống, quyền làm người, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do thực sự, bảo vệ nhân dân, xây dựng cuộc sống hòa bình, tươi đẹp. Đây cũng là thắng lợi chung của nhân dân hai nước, thể hiện sức mạnh của tinh thần đoàn kết quốc tế, thủy chung, thắm thiết nghĩa tình giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia. Với thắng lợi này, quan hệ hai nước Campuchia - Việt Nam bước sang thời kỳ mới được khôi phục, vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước trên nguyên tắc hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau vì sự phát triển và thịnh vượng của mỗi nước.



Có thể nói, chiến thắng của nhân dân Campuchia trước chế độ diệt chủng Pol Pot đã khép lại một trang sử đen tối và đau thương của nhân dân Campuchia, mở ra kỷ nguyên độc lập, hòa bình, tự do, phát triển cho “Đất nước chùa tháp”. Đồng thời, ngày 7.1.1979 đã trở thành mốc son lịch sử về tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, thắm thiết của nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia.



Với ý nghĩa đó, những bài học kinh nghiệm lý luận và thực tiễn sâu sắc cần được phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, góp phần tăng cường hợp tác quốc gia, thúc đẩy hội nhập khu vực và quốc tế của hai nước Campuchia-Việt Nam trong kỷ nguyên mới - tờ Khmer Times kết luận.



