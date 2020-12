Liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại Campuchia khiến 6 người Việt thiệt mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành khởi tố 5 bị can để điều tra về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.



Ngày 22.12, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.



5 bị can bị khởi tố gồm: Võ Chí Công (34 tuổi), Nguyễn Ngọc Hoàn (37 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (29 tuổi), Nguyễn Văn Thiện (29 tuổi, cùng tại trú tại xã Tân Hà, H.Tân Châu, Tây Ninh) và Trần Văn Minh (21 tuổi, trú tại xã Mỹ Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh). Trong đó, Hoàn, Hoàng và Thiện đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam, còn Minh và Công đang lẩn trốn.



Những bị can này được xác định móc nối với nhau để đưa 11 lao động người Việt vượt biên bằng đường tiểu ngạch qua Campuchia để sang Thái Lan làm việc trong giai đoạn dịch Covid-19. Tuy nhiên, chiếc ô tô chở số lao động này gặp tai nạn giao thông tại Campuchia khiến 6 nạn nhân tử vong.



Một gia đình ở H.Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức mai táng cho người thân tử nạn tại Campuchia - Ảnh Phạm Đức





Theo tài liệu của cơ quan điều tra, 11 công dân người Việt có mặt trên chuyến xe gặp nạn ở Campuchia đã từng có quá trình lao động tại Thái Lan. Tuy nhiên, đầu năm 2020, những người này trở về quê nhà cư trú để tránh dịch Covid-19. Đến khoảng tháng 10, do có nhu cầu muốn trở lại Thái Lan lao động nhưng vì các cửa khẩu của Việt Nam chưa mở cửa nên những người này đã liên hệ với Trần Văn Minh nhờ đưa sang Thái Lan bằng đường tiểu ngạch.



Lộ trình là đi ô tô từ khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh qua Campuchia rồi sang Thái Lan với tổng chi phí là 15 triệu đồng/người. Sau khi thống nhất về giá cả và lộ trình, Minh liên hệ với Võ Chí Công để tổ chức đưa 11 lao động trên vượt biên.



Ngày 4.11, sau khi vào đến TP.Hồ Chí Minh, Công thuê xe ô tô chở số lao động này lên khu vực biên giới Tây Ninh. Khoảng 20 giờ ngày 5.11, Công cùng Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Ngọc Hoàn và Nguyễn Văn Hoàng dùng xe máy chở lần lượt 11 lao động qua đường tiểu ngạch, vượt biên sang Campuchia.



Tiếp đó, 11 lao động người Việt được các đối tượng tại Campuchia dùng xe khách loại 12 chỗ ngồi, chở vào sâu trong nội địa Campuchia để sang Thái Lan. Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 6.11, khi đi đến tỉnh Siem Reap (Campuchia) thì chiếc xe khách chở số lao động nêu trên bị tai nạn giao thông khiến 7 người chết (6 người Việt và tài xế người Campuchia) và 5 người bị thương. Theo kết luận ban đầu của cảnh sát giao thông địa phương, tài xế lái xe với tốc độ cao trong tình trạng buồn ngủ.



Những nạn nhân người Việt xấu số thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông được lực lượng chức năng xác định có 5 người quê ở H.Can Lộc (Hà Tĩnh) và 1 người quê ở tỉnh Thanh Hóa.

Theo PHẠM ĐỨC (thanhnien)