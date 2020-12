Tuyên bố khác lạ của Ngoại trưởng Trung Quốc về quan hệ Mỹ-Trung

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng khởi động lại mối quan hệ với Mỹ, cho rằng hai nước đang ở "thời điểm lịch sử quan trọng" sau nhiều năm leo thang căng thẳng.



Mỹ - Trung 'thổi lửa' vào khu vực Đông Á

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ: Trung Quốc là mối đe dọa của thế kỷ 21

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.



Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến tại Hội đồng doanh nghiệp Mỹ - Trung (USCBC), ông Vương nói các chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc cần quay trở lại "tính khách quan và hợp lý", theo CNN.



“Chúng ta nên khởi động lại đối thoại, trở lại đúng hướng và xây dựng lại lòng tin lẫn nhau trong giai đoạn tiếp theo của quan hệ Mỹ-Trung”, ông Vương nói.



Ngoại trưởng Trung Quốc đổ lỗi cho sự chia rẽ ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc là do một số người Mỹ có "tâm lý Chiến tranh Lạnh lỗi thời và những định kiến về ý thức hệ".



“Điều quan trọng là phải tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng di sản lịch sử và văn hóa của nhau, tôn trọng lợi ích cốt lõi và mối quan tâm chính của nhau, tôn trọng ... sự lựa chọn của nhau", ông Vương nói.



USCBC là tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho lợi ích của hơn 200 công ty Mỹ có hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc.



Tuyên bố của ông Vương được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Trung Quốc.



Trong động thái mới nhất, Mỹ đã thông báo áp đặt lệnh trừng phạt với 14 quan chức trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc vì vấn đề Hong Kong.



Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích 14 quan chức Trung Quốc bị trừng phạt do tham gia “soạn thảo và thúc đẩy” luật an ninh quốc gia với Hong Kong. Các quan chức này bị phong tỏa tài sản ở Mỹ, bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.





https://danviet.vn/tuyen-bo-khac-la-cua-ngoai-truong-trung-quoc-ve-quan-he-my-trung-50202091211291801.htm

Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt/CNN)