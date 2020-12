Trung Quốc "tự bắn vào chân" khi cấm nhập khẩu than Úc?

Hơn 50 tàu chở than của Úc vẫn “mắc kẹt” ngoài khơi Trung Quốc do lệnh cấm nhập khẩu của Bắc Kinh dù nước này đang chật vật với tình trạng thiếu điện và than.





Theo số liệu phân tích của Công ty dữ liệu Kpler cung cấp cho báo The Guardian, các con tàu chở hàng triệu tấn than của Úc - một số đã được thanh toán - vẫn neo đậu ngoài khơi Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh đột ngột cấm nhập khẩu vào tháng 10. Dữ liệu của Kpler xác định 53 tàu Úc neo đậu ngoài khơi đã hơn 4 tuần.



Nhiều nhà phân tích cho rằng việc Trung Quốc cấm nhập khẩu than của Úc đang phản tác dụng. Theo Trung tâm Dữ liệu Than đá Trung Quốc, than đá Úc chiếm đến 25% tổng lượng than nhập khẩu dùng cho nhiệt điện của quốc gia đông dân nhất thế giới.





Từ tháng 10, các nhà nhập khẩu Trung Quốc được thông báo về việc ngừng mua than của Úc. Ảnh: AP



Hàng trăm triệu người Trung Quốc được lệnh cắt giảm tiêu thụ điện khi tình trạng mất điện tại nhiều tỉnh, thành đang ở mức nghiêm trọng nhất trong thập niên qua.



Các biện pháp bao gồm: áp dụng cắt điện luân phiên, ngưng dùng thang máy trong tòa nhà căn hộ, cấm sử dụng máy sưởi cho đến khi nhiệt độ xuống dưới 3 độ C… Để đối phó với cuộc khủng hoảng mất điện, các tòa nhà chọc trời tắt đèn, đường phố tối om và các nhà máy đang cắt giảm đáng kể giờ làm việc.



Nhiều đèn đường và biển quảng cáo bị tắt ở TP Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang. Giới hạn mức tiêu thụ điện áp dụng ở Chiết Giang, Hồ Nam, Giang Tây và khu tự trị Nội Mông Cổ, kể từ đầu tháng 12 vì các nơi này có mức tiêu thụ điện tăng so với cùng kỳ năm trước.



Nhiều địa phương tại Trung Quốc đang chật vật với tình trạng mất điện. Ảnh: Tân Hoa Xã



Giải thích về việc cắt điện, các nhà chức trách địa phương cho biết sản xuất công nghiệp gia tăng sau dịch Covid-19 và nhiệt độ thấp hơn bình thường. Xuất khẩu và nhu cầu điện các khu vực công nghiệp tăng mạnh, đẩy mức tiêu thụ năng lượng mùa đông năm 2020 tại Trung Quốc lần đầu tiên vượt các tháng mùa hè trong vòng 10 năm qua. Trong khi đó, các nhà máy điện của nước này không đáp ứng đủ nhu cầu gia tăng này.



Sản lượng than nội địa thấp, cộng với lệnh hạn chế nhập khẩu gây nên khó khăn chồng chất. Chuyên gia Hầu Vân Hạc ở Hồng Kông nêu ví dụ nguồn cung than đá từ tỉnh Sơn Tây và Thiểm Tây bị cắt giảm trong năm 2020.



Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin người mua xếp hàng bên ngoài bãi than và chất đầy xe, trong khi các công ty đường sắt được lệnh ưu tiên vận chuyển than. Các quan chức hải quan đã dỡ bỏ hạn ngạch nhập khẩu tại một số cảng đối với than từ các nước khác, trừ Úc.



Vào tháng 11, chính quyền Trung Quốc phê duyệt 4 mỏ than mới ở phía Tây khu tự trị Tân Cương.

Theo HUỆ BÌNH (NLĐO)