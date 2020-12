Trung Quốc tạo "bom nước"?

Sử dụng chiến thuật như ở biển Đông



Báo The New York Times (Mỹ) gần đây đưa tin Trung Quốc vừa xây dựng xong một ngôi làng mới trên vùng núi nơi khu tự trị Tây Tạng của nước này tiếp giáp Vương quốc Bhutan.



Vấn đề là ngôi làng tên Pangda kể trên nằm ở khu vực mà Bhutan xem là lãnh thổ của họ. Trung Quốc không hề che giấu việc xây dựng bởi hoạt động của họ được chụp lại trong loạt ảnh vệ tinh do Công ty Maxar Technologies (Mỹ) công bố. Lễ khánh thành làng hôm 18-10 được nhiều cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, trong đó có một tờ cho biết nhiều quan chức cấp cao của TP Thượng Hải đã đến dự, bao gồm Phó Bí thư Thành ủy Yu Shaoliang. Tại Trung Quốc, các tỉnh, thành giàu hơn thường tài trợ các khu vực nghèo phát triển hạ tầng, đặc biệt là ở Tây Tạng và Tân Cương.



Bất chấp các tuyên bố chủ quyền của láng giềng, đơn phương hành động nhằm thay đổi hiện trạng để củng cố yêu sách của mình là sách lược Trung Quốc sử dụng nhiều năm nay, bao gồm trên biển Đông. Theo The New York Times, Ấn Độ cũng cáo buộc quân đội Trung Quốc lấn sang lãnh thổ nước mình trên dãy Himalaya, dẫn đến cuộc đụng độ đẫm máu nhất giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua hồi tháng 6 năm nay. Kể từ đó, binh lính Trung Quốc không chịu rời các khu vực mà phía Ấn Độ từng kiểm soát.



Ngôi làng Pangda nằm gần cao nguyên Doklam - nơi hội tụ của biên giới Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan. Tại Doklam, vào năm 2017 đã xảy ra vụ đối đầu 73 ngày khi Trung Quốc xây dựng một con đường lấn vào lãnh thổ Bhutan và Ấn Độ đưa quân đến ngăn cản thông qua một hiệp ước an ninh lâu năm ký với Bhutan.



Ông Tenzing Lamsang, Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông Bhutan, cho biết nước này chưa bao giờ nhượng bộ trong 24 vòng đàm phán về biên giới với Trung Quốc từ trước đến nay. Vòng thứ 25 trong năm nay bị hoãn vì đại dịch Covid-19. Vào mùa hè vừa qua, Trung Quốc thậm chí đưa ra tuyên bố chủ quyền mới với gần 145.000 km2 trong khu bảo tồn hoang dã Sakteng của Bhutan. Hải Ngọc