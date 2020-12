Tổng thống Putin nói về vụ Navalny: Đặc nhiệm Nga mà ra tay thì "xong rồi"

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17-12 tuyên bố rằng chính trị gia đối lập Alexey Navalny đang nhận sự hỗ trợ của các đặc vụ Mỹ, đồng thời cho hay nếu các đặc nhiệm Nga muốn ám sát ông ấy thì họ đã hoàn thành rồi.





Ông Putin đưa ra bình luận trên trong cuộc họp báo thường niên sau khi cuộc điều tra của nhóm điều tra Bellingcat và đài CNN công bố hôm 14-12 chỉ ra bằng chứng cho thấy Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thành lập một đội tinh nhuệ chuyên về chất độc thần kinh và đã theo dõi ông Navalny trong nhiều năm.



Ông Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok hồi tháng 8. Sau khi điều trị ở Omsk, Siberia, ông được đưa đến một trung tâm y tế ở thủ đô Berlin - Đức. Điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận có liên quan đến vụ đầu độc ông Navalny.



Tổng thống Nga trả lời cuộc họp báo thông qua hình thức trực tuyến hôm 17-12. Ảnh: AP



Tổng thống Nga Putin mô tả các thông tin về ông Navalny - người mà ông không hề nhắc đến tên - là "những câu chuyện được cắt ghép". Ông Putin nói: "Thực tế không có gì đáng ngạc nhiên về việc những câu chuyện cắt ghép này đang diễn ra. Chúng đã và sẽ luôn như vậy".



Phản ứng sau tuyên bố của ông Putin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã quy trách nhiệm cho Nga vụ đầu độc nhân vật đối lập Nga.



Trả lời nhanh sau sự kiện kéo dài 4,5 giờ, ông chủ Điện Kremlin cho rằng cuộc điều tra của đài CNN và Bellingcat nói trên là một hình thức "chiến tranh thông tin" do đặc nhiệm nước ngoài hỗ trợ.



Bên cạnh đó, ông Putin cũng làm rõ nghi vấn về mối quan hệ Nga - Mỹ khi bày tỏ hy vọng rằng các vấn đề có thể được giải quyết dưới thời ông Joe Biden, người được tuyên bố đắc cử tổng thống Mỹ trong cuộc bỏ phiếu của đại cử tri đoàn.



Ông Putin cũng chỉ trích câu hỏi về nghi vấn tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là "khiêu khích" và một lần nữa phủ nhận mọi sự can thiệp vào bầu cử Mỹ.



Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: "Tin tặc Nga không giúp tổng thống tại nhiệm đắc cử và không can thiệp vào công việc nội bộ của nước Mỹ. Đây chỉ là một sự suy đoán. Đó là cái cớ để làm tổn thương quan hệ Mỹ - Nga".





Mỹ lại nghi Nga tấn công mạng nghiêm trọng



Hãng tin Bloomberg hôm 18-12 cho biết cơ quan vũ khí hạt nhân của Mỹ và ít nhất 3 bang đã bị tin tặc tấn công. Đây được cho là một phần trong chiến dịch tấn công mạng nhắm vào nhiều cơ quan chính phủ Mỹ.



Cụ thể, Bộ Năng lượng và Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia - cơ quan trực thuộc bộ này chịu trách nhiệm quản lý kho hạt nhân Mỹ - đã bị tấn công mạng. Tập đoàn Microsoft cũng bị nhắm vào.



Nhiều ý kiến ở Mỹ cho rằng Nga đứng sau vụ này nhưng Moscow phủ nhận có liên quan.



Theo Xuân Mai (NLĐO)