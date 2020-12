Ông Trump phản bác tin "thiết quân luật để bầu cử lại"

Tổng thống Donald Trump tuyên bố, thông tin báo chí nói rằng ông định áp đặt thiết quân luật là tin giả.



Tổng thống Donald Trump và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Ảnh: AFP





Tổng thống Donald Trump chỉ trích các báo cáo cho biết ông đang cân nhắc áp đặt thiết quân luật là "tin giả", và gọi cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton là "một trong những người ngu ngốc nhất ở Washington", sau khi ông Bolton nhận xét ý tưởng này là "kinh khủng".



"Thiết quân luật = Tin tức giả mạo" - Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter, trước khi nhắm mục tiêu vào ông Bolton, một cựu thành viên trong chính quyền của ông, người đã trở thành nhân vật chỉ trích lớn tiếng đối với tổng thống đương nhiệm sau khi bị sa thải vào tháng 9 năm ngoái.



Các bài đăng của ông Donald Trump xuất hiện sau khi ông Bolton được CNN mời bình luận về ý tưởng của cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn, người tin rằng Mỹ đang trên bờ vực nội chiến và Tổng thống Donald Trump do đó sẽ có lý khi tuyên bố lệnh thiết quân luật và tiến hành một cuộc bầu cử tổng thống mới dưới sự giám sát của quân đội.



Trong cuộc phỏng vấn, ông Bolton gọi đề xuất này là “kinh khủng, không thể tin được và gần như chắc chắn hoàn toàn không có tiền lệ”.



Cựu cố vấn Flynn và những người khác lập luận rằng, tiền lệ được đưa ra bởi Tổng thống Abraham Lincoln trong thời gian trước nội chiến Mỹ. Vào thời điểm đó, Tổng thống nghĩ rằng sự tồn tại của chính phủ liên bang đang bị đe dọa từ một cuộc nổi dậy ở miền Nam và đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để bảo vệ, bao gồm cả việc cho phép quân đội thực hiện các vụ bắt giữ mà không cần buộc tội cụ thể.



Ông Flynn được cho là đã có cơ hội tranh luận quan điểm của mình trước Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp hôm 18.12 tại Nhà Trắng.



Cuộc họp, được tờ New York Times đưa tin lần đầu tiên dựa trên lời kể của “hai người đã tóm tắt về cuộc thảo luận”, có lúc trở nên gay gắt và leo thang thành những trận đấu khẩu giữa luật sư Sidney Powell, một đồng minh của Flynn và các cố vấn của ông Donald Trump. Các quan chức Nhà Trắng được cho là đã phản đối gợi ý rằng bà Powell được tổng thống ủy quyền điều tra hành vi gian lận bầu cử.



Chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden đã được cử tri đoàn chính thức xác nhận vào ngày 14.12 vừa qua.

