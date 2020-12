Nữ doanh nhân Trung Quốc bị giết, nhét xác vào cốp xe sang ở New Zealand

Cảnh sát TP Auckland - New Zealand cho biết nữ doanh nhân người Trung Quốc Ying Zhong, còn gọi là Elizabeth Zhong, bị sát hại tại nhà trước khi bị nhét xác vào cốp chiếc xe sang Land Rover.





Báo The New Zealand Herald ngày 4-12 đưa tin bà Elizabeth, 55 tuổi, được tìm thấy chết tại nhà ở Sunnyhills, ngoại ô TP Auckland vào ngày 28-11. Xác nạn nhân bị nhét trong cốp chiếc xe sang Land Rover cùng với một số vật dụng đặt trên người.



Thanh tra Shaun Vickers cho biết bà Elizabeth bị giết tại nhà riêng của mình. Lần cuối cùng nạn nhân được nhìn thấy còn sống là vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều 27-11 (giờ địa phương). Cộng sự của bà Elizabeth đã gọi điện báo cảnh sát lúc 10 giờ sáng 28-11. Sau khi tới hiện trường, họ phát hiện xác nạn nhân trong cốp xe hơi.



Trong khoảng thời gian từ 16 giờ 30 phút chiều 27-11 đến 10 giờ sáng 28-11, một người đàn ông không rõ danh tính lảng vảng gần nhà bà Elizabeth. Cảnh sát đang kiểm tra camera an ninh khu vực để thu thập bằng chứng.





Nữ doanh nhân người Trung Quốc Ying Zhong, còn gọi là Elizabeth Zhong. Ảnh: New Zealand Media and Entertainment





Theo The New Zealand Herald, vài năm trở lại đây, công việc kinh doanh của nữ doanh nhân Trung Quốc trở nên tồi tệ. Bà Elizabeth tiếp quản Công ty Digipost và tài sản trị giá 7 triệu NZD (4,9 triệu USD) hồi năm 2017.



Có thông tin cho rằng bà Elizabeth mua lại Digipost nhưng thiếu sự thẩm định. Tuy nhiên, một nguồn tin đã bác bỏ, đồng thời mô tả các cuộc đàm phán diễn ra chi tiết, kéo dài, trong khi bà Elizabeth tỏ ra rất tâm huyết và nuôi tham vọng làm phim.



Nhưng bà Elizabeth không thể tiến hành các dự án thành công, khiến công ty rơi vào tình thế nguy hiểm. Những người ủng hộ tài chính được cho là đến từ Trung Quốc đã "rót hàng triệu USD để mua lại Digipost". Công ty này thành lập cách đây 30 năm, đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp điện ảnh của Auckland.



Các doanh nghiệp khác mà bà Elizabeth tham gia trước đây bao gồm vườn nho Kennedy Point trên đảo Waiheke và nhà máy rượu vang Carrick ở Central Otago - New Zealand. Cả hai doanh nghiệp này cùng với Digipost đã được bán hoặc đưa vào diện thanh lý. Tháng 2-2019, bà Elizabeth miễn cưỡng công bố kế hoạch bán vườn nho và nhà máy rượu vang của mình.



Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra cái chết của nữ doanh nhân Trung Quốc.

