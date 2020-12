Nghị sĩ Mỹ nỗ lực phút chót chặn dự luật về Hong Kong vì sợ Trung Quốc tuồn gián điệp

Một nỗ lực vào phút cuối của các nhà lập pháp Mỹ nhằm thúc đẩy thông qua luật cung cấp cho người Hong Kong quy chế tị nạn đặc biệt đã bị cản trở, sau sự phản đối của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz.



Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz.



Thượng nghị sĩ Cruz, ở Texas, gọi đạo luật này là một nỗ lực của đảng Dân chủ "nhằm thúc đẩy các mục tiêu lâu dài của họ về việc thay đổi luật nhập cư của Mỹ", và tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ khai thác các tiêu chuẩn nhập cư nới lỏng để gửi gián điệp đến Mỹ.



Những người được hưởng lợi từ dự luật, được gọi là Đạo luật Tự do và Lựa chọn của Người dân Hong Kong, sẽ bị kiểm tra an ninh lý lịch.



Theo dự luật, người Hongkong sẽ được cấp quy chế được bảo vệ tạm thời (TPS), cùng với công dân từ 10 quốc gia khác bao gồm Syria, El Salvador và Nam Sudan. Với TPS, những người đã sống ở Mỹ, chẳng hạn như sinh viên, sẽ được phép ở lại Mỹ sau khi thị thực hiện tại của họ hết hạn.



Đạo luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp dụng cho Hong Kong từ tháng 6 năm nay khiến cộng đồng người Hong Kong ở nước ngoài sợ rằng những hoạt động ủng hộ dân chủ mà họ tham gia ở nước ngoài có thể khiến họ bị bắt nếu trở về đặc khu.



Bất chấp việc gần đây đã được Hạ viện nhất trí thông qua, ông Cruz đã tìm cách miêu tả dự luật này như một phần của "chương trình nghị sự chính trị đảng phái" của Đảng Dân chủ nhằm "mở cửa biên giới" và làm cho tất cả người hập cư trở thành hợp pháp.



Với việc các Thượng nghị sĩ sẽ sớm rời Washington để nghỉ đông, sự phản đối của ông Cruz khiến dự luật sẽ không được Thượng viện thông qua kịp thời để được gửi tới Nhà Trắng trước khi Quốc hội nghỉ và sẽ phải được giới thiệu lại vào tháng Giêng.



Ông Cruz đã xây dựng hình ảnh là một người ủng hộ mạnh mẽ phong trào đòi dân chủ ở Hong Kong, và là một trong nhóm nghị sĩ của cả hai đảng muốn Mỹ có chính sách mạnh mẽ hơn với Trung Quốc.



Nhưng vấn đề có chấp nhận thêm người tị nạn từ Hong Kong sang hay không đã phơi bày rạn nứt trong sự đồng thuận của hai đảng, vì đảng Cộng hoà có xu hướng chung là không ủng hộ các chính sách ủng hộ nhập cư.



Trong phiên điều trần hôm 16/12 của Quốc hội Mỹ để thảo luận những cách mà Mỹ có thể làm để giúp những người Hong Kong xin tị nạn chính trị, ông Cruz bỏ qua hoàn toàn vấn đề nhập cư và đặt những câu hỏi rộng hơn về động cơ của các nhân chứng khi phản đối Bắc Kinh và sự phổ biến của những lá cờ Mỹ trong các cuộc biểu tình ở Hong Kong.



