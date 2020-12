Mỹ xét xử nghi can âm mưu tái diễn vụ 11.9

Nghi can đăng ký học và lấy được bằng phi công ở Philippines, học cách phá cửa buồng lái và tìm kiếm thông tin về tòa nhà cao nhất ở một thành phố lớn của Mỹ.





Cholo Abdi Abdullah, nghi can khủng bố người Kenya - Ảnh: MSN



Theo tờ The USA Today, các công tố viên liên bang Mỹ ngày 16.12 đã tiến hành truy tố Cholo Abdi Abdullah, nghi can khủng bố người Kenya là thành viên của al-Shabaab - một nhánh của al-Qaeda tại Somalia, về tội âm mưu cướp máy bay với ý đồ tái diễn vụ tấn công 11.9.2001 trên đất Mỹ.



Theo cáo trạng, để chuẩn bị cho âm mưu trên, Abdullah đã đăng ký học và lấy được bằng phi công ở Philippines.



Người này cũng tìm hiểu các biện pháp an ninh được các hãng máy bay thương mại áp dụng, đồng thời học cách phá cửa buồng lái và tìm kiếm thông tin về tòa nhà cao nhất ở một thành phố lớn của Mỹ.



Tuy nhiên, trong lần đầu tiên trình diện trước tòa ở Manhattan (New York), Abdullah phủ nhận toàn bộ cáo buộc.



Bị cáo đã bị bắt tại Philippines vào tháng 7.2019 và vừa được dẫn độ đến Mỹ vào ngày 15.12.





