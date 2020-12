Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden diễn ra thế nào?

Ông Joe Biden sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20.1.2021, trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ.



Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống Mỹ trong chính quyền ông Barack Obama. Ảnh: AFP

Theo BBC, dưới đây là những điều cần biết về lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ.



Lễ nhậm chức là gì?



Lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ là sự kiện mà tổng thống đắc cử và phó tổng thống đắc cử của Mỹ tuyên thệ nhậm chức.





Lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama năm 2008 có sự tham dự của cả triệu người. Ảnh: AFP



"Tôi trịnh trọng tuyên thệ rằng tôi sẽ đảm đương chức vụ Tổng thống Mỹ một cách trung thành và sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình để giữ gìn, che chở và bảo vệ Hiến pháp Mỹ". Một khi tuyên thệ, ông Joe Biden sẽ đảm nhận cương vị tổng thống thứ 46 và lễ nhậm chức sẽ hoàn tất (nhưng đó không phải là tất cả, bởi còn các lễ kỷ niệm theo truyền thống).



Khi nào tổng thống nhậm chức?



Theo luật, ngày nhậm chức là ngày 20.1. Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức vào trưa ngày 20.1 tại Washington D.C. Theo truyền thống, phát biểu khai mạc được lên lịch vào khoảng 11h30 giờ miền đông (16h30 GMT - 23h30 giờ Việt Nam).



Ông Joe Biden chính thức nhậm chức và trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ. Ông sẽ chuyển đến Nhà Trắng vào cuối ngày - nơi tổng thống ở trong 4 năm tiếp theo.



Vé dự lễ nhậm chức



Nếu muốn tham dự các buổi lễ nhậm chức, trước tiên cần liên hệ với các quan chức nghị viện địa phương.



Theo truyền thống, Ủy ban hỗn hợp về nghi lễ nhậm chức của Quốc hội (JCCIC) - cơ quan lập kế hoạch cho lễ nhậm chức tổng thống - phân phối 200.000 vé cho buổi lễ chính thức và cung cấp vé cho các thành viên Quốc hội để phân phát cho các cử tri của họ.



Nhưng đối với lễ nhậm chức lần thứ 59, lời mời đến các thành viên Quốc hội sẽ chỉ giới hạn cho chính họ và một khách mời. Điều đó có nghĩa là chỉ 1.070 vé sẽ được trao cho các thành viên của Quốc hội. Trong khi đó, trước đây có tới 200.000 vé dự lễ nhậm chức được bán.



Nhóm của ông Joe Biden "hết sức khuyến khích" mọi người hạn chế đến Washington để tham dự, trong bối cảnh lo ngại virus lây lan.



Trong những trường hợp bình thường, Washington DC sẽ chứng kiến ​​hàng trăm nghìn - ước tính khoảng 2 triệu người vào năm Tổng thống Obama tuyên thệ nhậm chức - đổ về thành phố.



Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức ngày 20.1.2017. Ảnh: AFP



Tại sao lễ nhậm chức của tổng thống diễn ra vào tháng 1?



Không phải lúc nào lễ nhậm chức cũng diễn ra vào tháng 1. Hiến pháp ban đầu ấn định ngày 4.3 là ngày các tân tổng thống tuyên thệ nhậm chức.



Việc ấn định ngày nhậm chức cách 4 tháng kể từ ngày bầu cử tháng 11 có ý nghĩa vào thời điểm đó vì cần thời gian dài để các lá phiếu từ khắp đất nước chuyển về thủ đô.



Nhưng điều này cũng có nghĩa là thời kỳ "lame duck - vịt què", giai đoạn tổng thống sắp mãn nhiệm vẫn còn tại vị, khá dài. Cuối cùng, khi những tiến bộ hiện đại giúp việc đếm và báo cáo phiếu bầu dễ dàng hơn, khung thời gian dài này đã được thay đổi. Tu chính án thứ 20, được phê chuẩn vào năm 1933, quy định tổng thống mới nhậm chức vào ngày 20.1.



Lễ nhậm chức được tổ chức ở đâu?



Sân khấu đã được dựng trước Điện Capitol ở Washington DC, nhìn ra National Mall. Mặc dù cảnh tượng đám đông giữa các di tích quốc gia có thể là một cảnh quen thuộc, nhưng đó chỉ là một truyền thống kể từ thời Tổng thống Ronald Reagan năm 1981.



Trước đó, các tổng thống tuyên thệ ở phía bên kia của Điện Capitol, bên trong các phòng của Quốc hội, tại Nhà Trắng, hoặc các nơi khác trên đất nước (Tổng thống George Washington tuyên thệ ở thành phố New York).



Sau lễ tuyên thệ nhậm chức, thường có một cuộc diễu hành xuống Đại lộ Pennsylvania đến Nhà Trắng.



Năm nay, quy mô của lễ kỷ niệm sẽ "cực kỳ hạn chế" do đại dịch COVID-19, nhóm của ông Joe Biden cho biết. Hiện vẫn chưa rõ các kế hoạch cụ thể sẽ như thế nào.



Nghệ sĩ biểu diễn trong lễ nhậm chức



Ông Joe Biden vẫn chưa công bố nghệ sĩ nào sẽ có mặt trên sân khấu cùng với ông. Dự kiến sẽ có một số tên tuổi lớn. Trong những năm gần đây, các tổng thống đắc cử đã mời một số nghệ sĩ được yêu thích nhất biểu diễn trong ngày nhậm chức.





Tổng thống Bill Clinton và Phu nhân trong buổi dạ vũ nhậm chức. Ảnh: AFP





Lễ nhậm chức đầu tiên của Tổng thống George W Bush vào năm 2001 có các ban nhạc quân đội, cùng sự tham gia của Ricky Martin và nhóm Destiny's Child, trong đó có Beyoncé Knowles, khi đó mới 19 tuổi. Và vào năm 2005, trong lễ nhậm chức lần thứ hai của Tổng thống Bush có màn trình diễn của các ca sĩ Hilary Duff và Gloria Estefan.



Năm 2009, "Nữ hoàng nhạc soul" Aretha Franklin đến dự lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama, biểu diễn bài "My Country 'Tis of Thee". Beyoncé cũng có mặt với bài "At Last" tại buổi dạ vũ nhậm chức của ông Obama.



Tại lễ nhậm chức thứ hai vào năm 2013, Tổng thống Obama đã mời Kelly Clarkson và Jennifer Hudson đảm nhận những vinh dự này. Beyoncé trở lại một lần nữa, lần này là để hát quốc ca.



Tại lễ nhậm chức gần đây nhất, Tổng thống Donald Trump được cho là đã gặp nhiều khó khăn để mời các nghệ sĩ biểu diễn. Elton John từ chối, các báo cáo cho hay Celine Dion, Kiss và Garth Brooks cũng làm như vậy. Cuối cùng, Rockettes, nghệ sĩ đồng quê Lee Greenwood và ban nhạc 3 Doors Down đã biểu diễn trong ngày nhậm chức của ông Donald Trump.



