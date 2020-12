Hé lộ nơi cất giấu 21 tấn vàng "rợn người" của Đức Quốc xã?

Một bộ phim tài liệu về Đức Quốc xã mới đây hé lộ rằng, Hitler đã ra lệnh chôn 21 tấn vàng tại địa điểm bí mật này.



Trại tập trung – nơi Đức Quốc xã giam giữ người Do Thái trong Thế chiến II (ảnh: Daily Mail)





Giới thợ săn kho báu đã bị cấm lui tới một trong các trại tập trung giam giữ người Do Thái do Hitler thành lập trong Thế chiến II để tìm vàng, theo Daily Mail.



“Cơn khát” săn kho báu sục sôi sau khi một bộ phim tài liệu do hãng tin MDR (Đức) cho rằng, có 21 tấn vàng được Đức Quốc xã chôn giấu trong các đường hầm của trại tập trung Buchenwald.



Từ năm 1937 – 1945, hơn 56.000 người Do Thái đã chết ở trại tập trung Buchenwald.



Theo MDR, Đức Quốc xã đã ép người Do Thái xây dựng hệ thống đường hầm dưới trại tập trung Buchenwald để làm nơi chứa vàng cùng những báu vật cướp được từ khắp châu Âu.



Tuy nhiên, MDR hé lộ rằng, một phần số vàng cất giấu ở trại tập trung “tử thần” này có nguồn gốc từ răng vàng của những người Do Thái bị sát hại.



Tháng 11.4.1945, Mỹ chiếm được trại Buchenwald từ phát xít Đức. Tuy nhiên, khu vực này sau đó nằm dưới sự kiểm soát của Liên Xô.



Từ năm 1947 – 1948, các lối vào đường hầm bí mật trong trại Buchenwald bị quân đội Liên Xô phá hủy. Trước đó, có rất nhiều đồn đoán cho rằng quân đội Liên Xô đã chuyển nhiều vàng rời khỏi Buchenwald.



Theo MDR, khi quân đội Mỹ chiếm được Buchenwald, họ đã phát hiện hàng chục tấn vàng. Phần lớn trong số này là răng vàng, nhẫn cưới từ những người Do Thái bị Đức Quốc xã sát hại.



Hàng chục tấn vàng được cất giấu dưới đường hầm bí mật của Đức Quốc xã trong trại tập trung Buchenwald, theo MDR (ảnh: Daily Mail)



Ngày 23.9.1940, Đức Quốc xã ra lệnh thu lại răng vàng từ những người Do Thái chết trong các trại tập trung. Sau đó, những chiếc răng vàng từ người còn sống cũng bị cướp đi.



Một số quan chức Đức Quốc xã nói rằng, vàng và châu báu được chôn giấu dưới các đường hầm bí mật của trại tập trung Buchenwald để tránh bị quân đội Liên Xô lấy đi.



Christian Wagner – chuyên gia nghiên cứu lịch sử Đức – cho rằng, tin đồn trại Buchenwald cất giấu nhiều vàng, kho báu là không chính xác, nơi này giờ chỉ còn vũ khí cũ và đạn hỏng.



“Suốt nhiều năm qua, tin đồn về việc trại Buchenwald có giấu vàng đã thu hút rất nhiều thợ săn kho báu tới thử vận may. Nhiều người cố gắng vào đường hầm một cách bất hợp pháp, buộc chính quyền phải ra lệnh cấm”, ông Wagner nói.



Theo MDR, còn 2 trong số 8 đường hầm bí mật dưới trại Buchenwald chưa được kiểm tra.





