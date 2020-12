Georgia truy được nguồn "những lá phiếu bí ẩn" nghi gian lận

Không có "những lá phiếu bí ẩn" được giấu ở dưới bàn tại quận Fulton, Georgia, theo Fox News.







Nhân viên bầu cử kiểm tra lá phiếu ở quận Fulton, Georgia. Ảnh: AFP.



Điều tra viên chính từ văn phòng quan chức bầu cử hàng đầu Georgia Brad Raffensperger đã đệ trình một bản khai có tuyên thệ lên tòa án liên bang khẳng định rằng, video được trình chiếu vào tuần trước tại cuộc họp của Thượng viện bang không cho thấy hành vi gian lận bầu cử như cáo buộc của luật sư Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump.



Video ghi lại tại State Farm Arena ở Atlanta, nơi kiểm các phiếu bầu trong đêm bầu cử tổng thống Mỹ 3.11.



Theo luật sư Rudy Giuliani, video cho thấy các nhân viên bầu cử đang đếm những lá phiếu đã được mang đến và giấu dưới bàn cho đến khi những người theo dõi cuộc kiểm phiếu rời đi.



Điều tra viên trưởng Frances Watson phản bác lại điều này, cho rằng theo phát hiện của bà, không hề có thông tin như cáo buộc từ phía luật sư của Tổng thống Trump.



“Cuộc điều tra và xem xét toàn bộ đoạn phim an ninh của chúng tôi cho thấy không có lá phiếu bí ẩn nào được chuyển đến từ một địa điểm không xác định và được giấu dưới bàn như một số người đã báo cáo" - điều tra viên chính của văn phòng bầu cử Georgia nhấn mạnh.



Điều tra viên chính Watson nói rằng, cuộc điều tra về video cáo buộc có gian lận bầu cử ở Georgia kể trên bắt đầu sau khi có những lời phàn nàn rằng, vào ngày bầu cử, nhân viên quận Fulton đã yêu cầu các thư ký, truyền thông và những quan sát viên rời khỏi địa điểm này do rò rỉ nước trong khi các nhân viên kiểm phiếu tiếp tục làm việc.



Theo điều tra viên văn phòng bầu cử Georgia, vụ rò rỉ, thực tế là từ một bồn cầu bị tràn vào sáng ngày bầu cử 3.11. Bà khẳng định, theo cuộc điều tra mà bà tiến hành, trong đó có xem lại các cảnh quay và phỏng vấn nhân chứng, không ai yêu cầu giới truyền thông hoặc các quan sát viên rời đi.



“Họ chỉ đơn giản là bỏ đi khi thấy một nhóm nhân viên, những người đảm nhận duy nhất việc mở phong bì và đã hoàn thành nhiệm vụ đó, cũng rời đi” - bà Watson nói.



Điều tra viên của Georgia cũng tuyên bố, chiếc bàn mà những lá phiếu bị cáo buộc là che giấu trong đó không có bất cứ thứ gì bên dưới khi được sắp đặt vào sáng ngày 3.11. Bà thông tin thêm rằng, khoảng 22h ngày 3.11, những lá phiếu đã được mở ra khỏi phong bì nhưng chưa được kiểm đếm được niêm phong trong những chiếc hộp đặt dưới bàn trước sự chứng kiến của các quan sát viên và giới truyền thông.



“Điều này được thực hiện vì các nhân viên nghĩ rằng họ đã làm xong cho buổi tối, đã đóng cửa và sẵn sàng rời đi” - bà Watson nói. Bà cũng lưu ý, “việc kiểm phiếu được tiếp tục sau đó trong đêm” và các hộp này được mở ra để lấy những lá phiếu ra kiểm.



Điều tra viên chính của văn phòng bầu cử Georgia không giải thích lý do các nhân viên kiểm phiếu nghĩ rằng việc kiểm phiếu đã xong và sau đó việc kiểm phiếu lại tiếp tục. Bản khai này cũng không tranh luận về cáo buộc việc kiểm phiếu vẫn tiếp tục sau khi các nhà quan sát và truyền thông rời đi. Tuy nhiên, bà Watson có lưu ý rằng, "cuộc điều tra vẫn còn mở" và các điều tra viên đang tiếp tục xem xét vụ việc.



