Con đường chính trị của nữ thị trưởng gốc Việt ở bang California

Đắc cử Thị trưởng TP.Eastvale (bang California, Mỹ) ở tuổi 25, phụ nữ gốc Việt Jocelyn Yow trở thành thị trưởng trẻ nhất tại bang này.



Nữ Thị trưởng Jocelyn Yow không nén được xúc động khi ôm con trai 6 tháng tuổi, Kayden trong ngày tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: FBNV



Bà Jocelyn Yow (sinh năm 1995) chính thức tuyên thệ nhậm chức Thị trưởng TP.Eastvale ngày 10.12, trở thành thị trưởng gốc Việt trẻ nhất trong lịch sử bang California. Nữ Thị trưởng Jocelyn Yow có mẹ người gốc Việt và cha là người gốc Malaysia. Bà có một con trai mới 6 tháng tuổi.



Trả lời Thanh Niên mới đây, nữ Thị trưởng Jocelyn Yow đã chia sẻ câu chuyện trở thành chính khách của mình.



Theo đuổi đam mê



Bà có thể giới thiệu thêm về bản thân và nguồn gốc Việt của mình?





Bà Jocelyn Yow được bầu vào Hội đồng TP.Eastvale năm 2018 trước khi trở thành quyền thị trưởng thành phố này một năm sau đó. Nữ thị trưởng gốc Việt từng tốt nghiệp Đại học California tại TP.Berkeley (University of California, Berkeley) và hiện đang theo học chương trình thạc sĩ của Đại học Harvard về hành chính công. Bà còn là giám đốc phụ trách về chính sách của IGNITE, một tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ nỗ lực vận động để có thêm nhiều phụ nữ được bầu vào các vị trí quan trọng trong chính quyền.



“Điều quan trọng là chúng tôi phải quan tâm đến quan điểm của phụ nữ và các bà mẹ trẻ trong khi đưa ra những quyết định quan trọng ảnh hưởng đến các gia đình. Là phụ nữ da màu trẻ nhất và là một trong số rất ít bà mẹ trẻ giữ chức thị trưởng ở bang California, tôi hy vọng sẽ có nhiều phụ nữ và bà mẹ trẻ làm được điều tương tự”, nữ Thị trưởng Jocelyn Yow cho hay trong thông cáo báo chí được công bố ngày 10.12.



Nữ Thị trưởng gốc Việt Jocelyn Yow cho hay điều đầu tiên bà làm ở vai trò đứng đầu chính quyền Eastvale là mở thư viện công cộng đầu tiên ở đây.



Eastvale là một thành phố nằm ở phía tây bắc hạt Riverside, Nam California. TP.Eastvale mới được chính thức thành lập vào năm 2010, với dân số hiện hơn 60.000 người.



Tôi sinh ra ở bang California và lớn lên ở Malaysia. Mẹ tôi và ông bà ngoại đều chào đời ở Sài Gòn. Cha tôi sinh ra ở Malaysia. Cha mẹ tôi gặp nhau ở bang California.



Theo quan điểm của tôi, ở một góc độ nào đó, Mỹ mang đến cơ hội cho tất cả mọi người trên thế giới, và Mỹ trở nên vĩ đại nhờ điều này khi trao cơ hội cho những người tài năng. Bà là một ví dụ điển hình, bà nghĩ sao về điều đó?



Giấc mơ Mỹ mà tôi tin là có tồn tại, nhưng để đạt được giấc mơ Mỹ, bạn cần phải nỗ lực và làm việc chăm chỉ. Tôi đã làm rất nhiều việc và theo đuổi đến cùng đam mê của mình. Tôi may mắn có nhiều người hỗ trợ, tin tưởng tôi và thúc đẩy tôi phát triển, tiến về phía trước. Tôi thực sự mong mình truyền cảm hứng cho mọi người trong việc lập kế hoạch và vạch ra lộ trình cho ước mơ cũng như hoài bão của họ. Càng nhiều người gốc thiểu số quyết tâm thực hiện hoài bão của mình thì các trường hợp như cá nhân tôi hẳn sẽ bớt gây “bất ngờ” cho mọi người.



Từ cuộc sống thực tế của mình, theo bà có cơ hội nào cho những người nhập cư (mặc dù bà được sinh ra ở Mỹ) để trở thành một người như bà không?



Chắc chắn có, tôi nghĩ rằng bất cứ ai đam mê tạo sự khác biệt và trở thành công chức đều có thể chọn con đường sự nghiệp tương tự. Tôi nghĩ phần khó nhất là biết chọn con đường đi và có sự kết nối, mối quan hệ để bắt đầu công việc phục vụ cộng đồng của bạn. Tôi hy vọng câu chuyện của tôi có thể mở ra hướng giúp mọi người có thể bắt đầu nghiên cứu xem họ đam mê điều gì và làm thế nào để đảm bảo họ đạt được thành công với quyết định của mình.



Với tư cách là Thị trưởng TP.Eastvale, liệu sắp tới Eastvale có mang lại cơ hội, lợi ích cho những người trẻ tương tự như những gì bà có được không?



Tôi đã cố tình “lôi kéo” bạn trẻ tham gia các cuộc họp của hội đồng thành phố và trong quá trình ra quyết định của chúng tôi. Tôi để các bạn nữ hướng đạo sinh và sinh viên điều phối các cuộc họp của chúng tôi để họ được tiếp xúc với chính trị và dịch vụ công.



Cơ duyên thành chính trị gia



Cơ duyên nào đưa bà trở thành một chính trị gia? Bà tham gia “chính trường” bao lâu rồi?



Trong khi sự nghiệp trở thành chính khách của tôi bắt đầu khi tôi tranh cử vào hội đồng thành phố năm 2018, tôi đã là một công chức và theo đuổi công việc này từ năm 16 tuổi. Tôi tham gia vào hội đồng sinh viên khi còn ở trường đại học và làm việc cho một số chính trị gia sau khi tốt nghiệp đại học. Chính trị là để phục vụ người dân và tôi hy vọng sẽ tận dụng vị trí này (thị trưởng) để đưa ra các quyết định giúp đảm bảo tương lai tốt đẹp hơn cho con trai 6 tháng tuổi của tôi và thế hệ tiếp theo của cư dân Eastvale.



TP.Eastvale có cộng đồng người Việt sinh sống không? Nếu có, bà có kế hoạch nào để phát triển cộng đồng người Việt ở đây trở thành “ Little Saigon” như ở Quận Cam, California không?



Eastvale có khoảng 25% là người châu Á. Chúng tôi cần đa dạng hóa các lựa chọn ăn uống và mua sắm để phục vụ tốt hơn cho cộng đồng đa dạng ở Eastvale.



Bà có thể kể thêm về việc theo học chương trình thạc sĩ của Đại học Harvard về hành chính công? Bà có gặp khó khăn gì khi theo đuổi chương trình này?



Tôi hiện đang học năm cuối chương trình thạc sĩ của Đại học Harvard. Tôi học theo hình thức trực tuyến và sự linh hoạt đó giúp tôi theo đuổi đam mê của mình tại đây, như tham gia hội đồng thành phố. Trường học là ưu tiên hàng đầu của tôi, và việc học là điều thúc đẩy tôi phát triển. Tìm kiếm sự cân bằng rất quan trọng và là chìa khóa đối với tôi để theo đuổi chương trình học này, dù không mấy dễ dàng.



Là người mẹ trẻ, bà làm thế nào để cân bằng giữa việc chăm sóc gia đình và công việc? Có ai phụ giúp bà việc nhà không?



Làm mẹ thật tuyệt vời và chắc chắn là công việc khó khăn nhất mà tôi trải qua, nhưng cũng là điều đáng làm nhất. Tôi may mắn sống chung với một số thành viên trong gia đình mình nên người thân có thể hỗ trợ tôi và con trai, bé Kayden. Mọi thứ đều đòi hỏi sự cân bằng và tôi biết Kayden với tôi sẽ lớn lên và học hỏi cùng nhau.



Bà từng đến thăm Việt Nam chưa?



Tôi đã đến Việt Nam một lần thời còn học trung học, và chúng tôi lưu trú tại Q.1, TP.HCM. Tôi không thể nhớ chính xác chúng tôi đã đi những đâu, nhưng tôi hiện rất nhớ ẩm thực Việt Nam.



Theo CHÂU YÊN (thanhnien)