Cả gan đột nhập máy bay chở tổng thống Nga

Những tên trộm chưa rõ danh tính đã lấy cắp thiết bị từ bên trong một trong những "máy bay ngày tận thế" Il-80 Maxdome hiếm hoi của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Chiếc máy bay này có vai trò tương tự như máy bay E-4B của Không quân Mỹ, tức là một sở chỉ huy chiến lược trên không trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân.



Hiện chưa rõ chính xác thời điểm vụ trộm diễn ra. Theo hãng tin RIA Novosti hôm 7-12, chiếc Il-80 đang được bảo trì thì bị kẻ trộm xâm nhập và đánh cắp "một thiết bị vô tuyến".



Bản tin cho biết vụ trộm xảy ra khi máy bay đậu tại một sân bay ở vùng Rostov nên địa điểm chính xác nhiều khả năng là tại cơ sở của Công ty Beriev ở TP Taganrog, bên bờ biển Azov.



Ngoài việc thiết kế và sản xuất máy bay, Công ty Beriev còn chịu trách nhiệm trang bị và nâng cấp thiết bị cho một số máy bay đặc biệt khác của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.



Máy bay Il-80 của Nga.



Cảnh sát đã làm việc với một đại diện của Công ty Beriev. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ xác nhận đang tiến hành điều tra vụ trộm.



Chiếc Il-80 này thuộc Phi đội Maxdom đóng tại căn cứ không quân Chkalovsky gần thủ đô Moscow. Vận hành phi đội này là một đơn vị chỉ huy đường không chuyên biệt trực thuộc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia của Bộ Tổng tham mưu Nga.



Hiện có 4 chiếc máy bay Il-80 được sử dụng. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện, chiếc Il-80 sẽ được huy động để chở Tổng thống Nga.



Il-80 bảo vệ tổng thống toàn diện hơn trước tác động của một vụ nổ hạt nhân. Từ trên máy bay, tổng thống có thể ra lệnh phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc đưa ra các quyết định quan trọng khác.



Không có gì khó hiểu khi nhà chức trách không tiết lộ chính xác loại "thiết bị vô tuyến" nào đã bị đánh cắp từ Il-80. Dù vậy, một số phỏng đoán cho rằng kẻ trộm chỉ lấy thiết bị để bán phế liệu



Tuy nhiên, ngay cả khi vụ trộm liên quan đến các thiết bị không quá nhạy cảm, việc có kẻ đột nhập được vào chiếc máy bay được xem là tài sản chiến lược quan trọng về răn đe hạt nhân của quốc gia - vẫn khiến người ta không khỏi lo ngại về lỗ hổng an ninh đáng báo động.



Chưa hết, theo trang The Drive, vụ trộm cũng đặt ra nhiều câu hỏi về mức độ an ninh tại các căn cứ không quân của Nga, đặc biệt là những nơi dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

