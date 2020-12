Bầu cử Mỹ: Texas khởi kiện, tố 4 bang chiến địa có sai phạm bầu cử

Tổng công tố bang Texas Ken Paxton tuyên bố trực tiếp kiện Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin lên Tòa án Tối cao Mỹ.



Tổng công tố bang Texas Ken Paxton (giữa) đã đệ đơn kiện 4 bang chiến địa có kết quả thắng lợi thuộc về ông Joe Biden lên tòa án Tối cao Mỹ. Ảnh: AFP.



Tổng công tố bang Texas Ken Paxton, người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, cáo buộc các bang chiến địa Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin lợi dụng đại dịch COVID-19 để ban hành bất hợp pháp những thay đổi vào phút chót trong quy tắc bỏ phiếu qua thư. Các bang này "tràn ngập những người dân với những đơn xin bỏ phiếu và phiếu bầu bất hợp pháp" cũng như phớt lờ các quy tắc về cách kiểm các lá phiếu qua thư, Bloomberg dẫn thông cáo công bố vụ kiện hi hữu này.



Texas cáo buộc, những sai sót này cản trở việc biết ai là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và đe dọa phủ bóng lên tất cả các cuộc bầu cử trong tương lai.



Thông cáo công bố vụ kiện 4 bang chiến địa của Texas nhấn mạnh, tổng hợp lại, những sai sót này ảnh hưởng đến con số quyết định kết quả phiếu phổ thông ở một nhóm các bang.



Vụ kiện của Texas được đưa ra trong bối cảnh hạn chót "bến cảng an toàn" (Safe Harbor) để các tiểu bang chứng nhận danh sách đại cử tri trước khi cử tri đoàn họp vào ngày 14.12.



Tổng công tố bang Texas Ken Paxton đề xuất các bước tiếp theo của vụ kiện sẽ diễn ra ngay trong ngày 9.12 và 10.12 với lập luận rằng, nếu tòa án không hành động trước khi các đại cử tri bỏ phiếu, "một đám mây xám sẽ bao trùm không chỉ nhiệm kỳ tổng thống mà còn cả nền cộng hòa".



Phản hồi về đơn kiện của Texas, Tổng công tố bang Michigan Dana Nessel ra tuyên bố nhấn mạnh: “Đề nghị do tổng công tố Texas đệ trình là một trò quảng cáo, không phải là một bào chữa hợp pháp nghiêm túc".



Tổng công tố Wisconsin Josh Kaul gọi vụ kiện là “đáng xấu hổ”, trong khi người đứng đầu cơ quan công tố bang Pennsylvania Josh Shapiro gọi những cáo buộc này là này là “không nghiêm túc có một không hai".



Ông Paxton “sai về mặt hiến pháp, pháp lý và thực tế về Georgia” - Katie Byrd, phát ngôn viên của tổng công tố bang Georgia Chris Carr, cho biết.



Theo ông Paxton, Hiến pháp Mỹ chỉ cho các cơ quan lập pháp tiểu bang quyền thực hiện các thay đổi với luật bầu cử và các quan chức bầu cử, như quan chức mục vụ các tiểu bang, đã vi phạm luật khi đưa ra thay đổi về bầu cử.



Đơn kiện của Texas cũng cáo buộc 4 bang chiến địa đã vi phạm điều khoản bảo vệ bình đẳng khi cho phép các hạt có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ hạn chế những người theo dõi bầu cử của đảng Cộng hòa hoặc chấp nhận những lá phiếu có sai sót nhỏ.



