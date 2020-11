Tổng thống Mỹ ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn

Trong một tuyên bố, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá cho ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia "vì lẽ ra ông ấy không bao giờ bị truy tố".



Tổng thống Philippines ân xá cho binh sỹ nổi loạn

Tổ chức Ân xá Quốc tế yêu cầu bắt ông Bush

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. (Nguồn: AFP/TTXVN)





Ngày 25/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định ân xá cho ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của ông bị kết tội liên quan đến cuộc điều tra của cựu Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.



Trong một tuyên bố, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết Tổng thống Trump ân xá ông Flynn "vì lẽ ra ông ấy không bao giờ bị truy tố."



Quyết định ân xá của Tổng thống Trump được đưa ra trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tại Nhà Trắng và không nằm ngoài dự báo. Động thái này sẽ đưa vụ án của ông Flynn đến hồi kết, ba năm sau khi ông này nhận tội khai báo gian dối với các nhà điều tra liên bang về các mối liên hệ với nhà ngoại giao hàng đầu của Nga tại Mỹ và đồng ý hợp tác với cuộc điều tra của ông Mueller.



Ông Flynn đã nhận tội danh cố ý khai báo gian dối với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vào tháng 12/2017.



Quyết định của Tổng thống Trump làm tăng thêm nghi vấn về sự can thiệp chính trị vào các vấn đề tố tụng và được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Bộ Tư pháp Mỹ bác đề nghị của các công tố viên về một án tù kéo dài cho một nhân vật gần gũi khác của Tổng thống Trump là ông Roger Stone, người vừa bị kết tội nói dối trước quốc hội và giả mạo nhân chứng.



Các thành viên đảng Dân chủ đã phản ứng gay gắt trước quyết định của Tổng thống Trump ân xá ông Flynn.



Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền hạn ân xá.



Chủ tịch Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler đã mô tả lệnh ân xá là “không được đáp ứng và không có kỷ luật".

Theo Bùi Đại Thắng (TTXVN/Vietnam+)