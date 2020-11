Tiên đoán cơ hội ông Donald Trump tái đắc cử tới hơn 90%

Có 9 nhà dự đoán cho rằng ông Donald Trump sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 bất chấp hầu hết các cuộc thăm dò, cá cược... đều cho rằng, ứng viên Joe Biden sẽ đánh bại ông Donald Trump trong cuộc bầu cử năm nay, theo trang tin crowdwisdom360.com.



Kỷ lục bầu cử Mỹ 2020: Hơn 90 triệu người bỏ phiếu sớm, Trump-Biden tung chiêu cuối cùng

Bầu cử 2020 và cuộc chiến pháp lý khốc liệt nhất lịch sử Mỹ

Bất chấp thăm dò bầu cử Mỹ, ông Donald Trump được dự đoán tái đắc cử tới 90%. Ảnh: AFP.



1. Dự đoán của Helmut Norpoth: Mô hình của Norpoth dựa trên các kết quả bầu cử tổng thống sơ bộ và theo giáo sư Helmut Norpoth của Đại học Stony Brook, Tổng thống Donald Trump có 91% cơ hội tái đắc cử. Norpoth đã dự đoán chính xác chiến thắng của ông Donald Trump trước ứng viên Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.



2. Nghiên cứu uy tín Pew: Theo nghiên cứu của Pew, với câu hỏi ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, có 50% cử tri đã đăng ký cho rằng ông Donald Trump sẽ thắng. Có 48% cảm thấy ông Joe Biden sẽ thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.



3. Tỉ phú đầu tư trái phiếu Jeffrey Gundlach đã dự đoán chính xác cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 ngay khi bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa sắp kết thúc. Ông cho rằng những người được hỏi đã không trung thực trong các cuộc thăm dò bầu cử. Ông cũng cho rằng, ứng viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris không phải là phương án lựa chọn tốt nhất.



4. Dự đoán của Thống đốc Mitt Romney, nhà chỉ trích mạnh Tổng thống Donald Trump, đã chỉ ra 3 lý do ông Donald Trump có cơ hội tái đắc cử trong chia sẻ với Huffington Post. Trong đó, ông Donald Trump có những lợi thế to lớn khi là tổng thống đương nhiệm. Thêm vào đó, những cử tri phản đối tổng thống nhất có xu hướng không đi bỏ phiếu - đó là những người trẻ tuổi và những người thiểu số...



5. Dự đoán của nhà lãnh đạo Anh Nigel Farage, người đã dự đoán chính xác cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Chính trị gia Brexit của Anh đã chia sẻ trên Twitter rằng, ông cho rằng ông Donald Trump sẽ giành thắng lợi vào ngày 3.11.2020.



Bình luận về các cuộc thăm dò bầu cử Mỹ cho thấy ông Joe Biden dẫn trước, ông Nigel Farage nói rằng: "Bầu không khí, cho tới thời điểm này trong năm nay, tương tự như năm 2016".



6. Giáo sư người Australia Bela Stantic đã sử dụng dữ liệu truyền thông xã hội để dự đoán rằng ông Donald Trump, sẽ thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 cho dù các cuộc thăm dò cho thấy ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden sẽ trở thành tổng thống.



"Hôm 18.9, tôi thu thập hơn 4 triệu tweet với 20 triệu lượt thích và tôi đã phân tích sau đó dựa trên phân tích tôi kết luận rằng ông Trump dẫn trước và ông ấy sẽ thắng với 270-280 ghế" - Sky News dẫn lời giáo sư Bela Stantich.



Đáng chú ý, giáo sư người Australia tiết lộ, cách thức tiên đoán của ông đã giúp ông dự đoán chính xác từng ghế trong cuộc bầu cử liên bang Australia năm 2019 mà ông Scott Morrison trở thành thủ tướng.



7. Nhà kinh tế học Steve Moore dự đoán ông Trump sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay bởi cử tri muốn ứng viên tốt nhất cho tái xây dựng kinh tế hậu đại dịch COVID-19. Ông đưa ra lập luận cho dự báo của mình rằng, người dân dang di cư khỏi các bang xanh như New York, Illinois, California, Massachusetts, Rhode Island, Pennsylvania và Michigan để tới các bang đỏ như Tennessee, Texas, Arizona, Nam Carolina và Florida.



8. Dự đoán của "nhà chiêm tinh Phố Wall" Arch Crawford



Nhà chiêm tinh này dự báo, theo các dấu hiệu chiêm tinh, ông Donald Trump sẽ có sao Thiên vương di chuyển ở vị trí thiên đỉnh trong ngày bầu cử Mỹ và điều này mang tới những điều bất ngờ và có thể mang cho ông sức mạnh để chiến thắng.



9. ICONIC, một nhà kinh doanh kim hoàn trực tuyến dự đoán ông Donald Trump có 93% khả năng tái đắc cử tổng thống. Đơn vị này đã sử dụng Google Search Trend để đưa ra dự đoán.

https://laodong.vn/the-gioi/tien-doan-co-hoi-ong-donald-trump-tai-dac-cu-toi-hon-90-850877.ldo



Theo Thanh Hà (LĐO)