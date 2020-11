Tai nạn rơi máy bay trực thăng ở Ai Cập: 5 lính Mỹ thiệt mạng

Máy bay trực thăng của lực lượng MFO bị rơi ở Ai Cập làm 7 thành viên lực lượng gìn giữ hòa bình thiệt mạng.



Các nhân viên MFO tại Sinai, Ai Cập kiểm tra một hiện trường liên quan đến vụ tai nạn máy bay quân sự Pháp hồi năm 2007. Ảnh: AFP



Reuters dẫn nguồn tin từ Lực lượng Đa quốc gia và Quan sát viên (MFO) cho biết, một máy bay trực thăng của MFO do Mỹ dẫn đầu tại Sinai, Ai Cập bị rơi gần thị trấn nghỉ mát Sharm el-Sheikh hôm 12.11. Hậu quả, 7 thành viên lực lượng gìn giữ hòa bình có mặt trên trực thăng đã thiệt mạng.



MFO thông tin, các thành viên quân sự tử vong gồm 5 người Mỹ, 1 người Pháp và 1 người Czech. Một thành viên MFO người Mỹ đã may mắn sống sót và đang được chăm sóc y tế. Chiếc trực thăng bị rơi trong khi đang trong một nhiệm vụ như thường lệ, nguyên nhân do trục trặc động cơ, theo MFO.



Một tuyên bố trước đó nói rằng 8 binh sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình đã thiệt mạng, trong đó có 6 người Mỹ.



Bộ Quốc phòng Czech đưa ra thông báo xác nhận một quân nhân nước này nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng. Thông báo cũng cho biết nguyên nhân vụ tai nạn là do lỗi kỹ thuật.



Trong một bài đăng Twitter, Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ, báo cáo ban đầu của họ về 6 thành viên thiệt mạng là không chính xác, thực tế có 5 thành viên quân đội Mỹ đã thiệt mạng và 1 người phải nhập viện.



Quân đội Israel cho biết họ đã cử cứu hộ đến hiện trường để sơ tán những người lính gìn giữ hòa bình bị thương tới một bệnh viện ở Israel.



MFO được thành lập để giám sát việc phi quân sự hóa khu vực Sinai theo hiệp định hòa bình Ai Cập-Israel năm 1979. Tổ chức này đã cắt giảm quy mô trong những năm gần đây khi các nước láng giềng thắt chặt hợp tác an ninh chống lại quân nổi dậy Hồi giáo ở Sinai.



Tuy nhiên, trong quá khứ, cả Israel và Ai Cập đều phản đối đề xuất của Washington nhằm giảm bớt sự tham gia của Mỹ tại MFO, với 452 lính Mỹ trong số 1.154 quân nhân của lực lượng này theo danh sách liệt kê trên website của MFO. Cũng theo thông tin trên website, MFO thu hút nhân sự từ 13 quốc gia và phụ trách một khu vực có diện tích hơn 10.000 kilômét vuông tại Sinai.



Cairo coi MFO là một phần của mối quan hệ với Israel, mặc dù không được nhiều người Ai Cập ưa chuộng, nhưng đã mang lại cho họ hàng tỉ USD viện trợ quốc phòng của Mỹ, làm dịu quá trình phi quân sự hóa do nước ngoài thực thi trên lãnh thổ Sinai có chủ quyền của nước này.



Đối với Israel, MFO mang đến một sự đảm bảo chiến lược trong một khu vực nơi mà lòng trung thành có thể thay đổi. Trong một tuyên bố chia buồn, Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi mô tả MFO là "cực kỳ quan trọng... để duy trì an ninh và ổn định".

