Phe Cộng hòa âm thầm giúp ông Trump giành thêm phiếu đại cử tri để lật ngược tình thế?

Tuần trước, tờ Axios đăng tải thông tin gây chấn động, rằng “ngày càng có nhiều đảng viên Cộng hòa” muốn gây sức ép để thay đổi kết quả bầu cử, hoặc ít nhất các bang có thể chọn ra đại cử tri bầu cho ông Trump, trong trường hợp Tổng thống không thể chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông.



Tổng thống Mỹ Donald Trump.





Tờ New York Times dẫn nguồn tin giấu tên, nói rõ rằng bản thân ông Trump cũng nhắc đến vấn đề này trong các cuộc thảo luận ở Nhà Trắng. Hôm 20.11, ông Trump dự kiến mời các nghị sĩ bang Michigan tới Nhà Trắng, nhưng không rõ nội dung cuộc gặp có bao gồm vấn đề trên hay không.



Theo New York Magazine, đây là viễn cảnh “đáng lo ngại nhất”, từng được nêu trước cuộc bầu cử và đang ngày càng trở thành hiện thực. Ở Pennsylvania, có thông tin nói rằng các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang thảo luận về việc giành phiếu đại cử tri cho ông Trump. Đại diện đảng Cộng hòa ở bang sau đó đã lên tiếng phủ nhận.



New York Magazine nhận định, ông Trump có thể nỗ lực tìm cách tái đắc cử, thông qua việc “đánh cắp phiếu đại cử tri” ở các bang ông Biden giành chiến thắng sít sao. Nhưng nhiều khả năng nỗ lực này sẽ không thành công, vì ông Trump không phải là Tổng thống có ảnh hưởng sâu rộng trên khắp nước Mỹ để có thể làm như vậy.



Nhưng nói như vậy không có nghĩa là không có một bộ phận nghị sĩ đảng Cộng hòa hưởng ứng chiến lược này của ông Trump. Các nhà hoạt động có ảnh hưởng của đảng Cộng hòa, bao gồm Tom Fitton, Sean Hannity, Mark Levin và Ken Starr đã lên tiếng hối thúc các nghị sĩ tác động đến lá phiếu đại cử tri.



Thống đốc bang Florida, Ron DeSantis và thượng nghị sĩ bang South Carolina, Lindsey Graham đã ra dấu hiệu hưởng ứng. Gần đây, Tổng thư ký bang Georgia, Brad Raffensperger nói rằng thượng nghị sĩ Graham muốn bang “bỏ bớt” phiếu bầu cho ông Biden để ông Trump có thể thắng.



Ông Raffensperger đã thẳng thừng nói lời từ chối. Đến ngày 19.11, Georgia công bố kết quả kiểm phiếu lại với chiến thắng vẫn thuộc về ông Biden. Dĩ nhiên, thượng nghị sĩ Graham bác bỏ rằng mình đã gửi yêu cầu trên.



Trả lời phỏng vấn trên tờ Wall Street Journal (WSJ), Raffensperger nói: “Ông ấy gọi điện và nói về việc bỏ bớt phiếu bầu ở các hạt có tỉ lệ cử tri gửi phiếu bầu lỗi cao”.



Khi được hỏi rằng, liệu phe Cộng hòa có tìm cách bổ nhiệm đại cử tri bất chấp kết quả bầu cử để bầu cho ông Trump hay không, thượng nghị sĩ Graham nói trên truyền hình: “Mọi lựa chọn đều đang được cân nhắc”.



Theo New York Magazine, đây có thể chỉ là những nỗ lực ban đầu của phe Cộng hòa. Càng gần đến ngày đại cử tri bầu tổng thống, khả năng ông Trump có thể thành công hay không sẽ càng trở nên rõ ràng.



“Để tạo ra một cơn địa chấn, chỉ dựa trên những lời tuyên bố ông Trump trên mạng xã hội, rằng có gian lận bầu cử là chưa đủ”, Gerard Baker, nhà phân tích của tờ WSJ, nói. “Cần những nỗ lực phi thường, một kế hoạch chi tiết và giống như tạo nên cuộc cách mạng thực sự”.



Có thể nói, dù chưa rõ những nỗ lực trên có thành công hay không, Tổng thống Trump đã khẳng định rõ lập trường rằng, ông sẽ không bỏ cuộc, ít nhất cho đến khi các đại cử tri bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 14.12.





