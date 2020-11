Ông Trump tố có gian lận bầu cử: Giám đốc FBI nói gì?

Trong bối cảnh có nhiều tranh cãi về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, đặc biệt là khi ông Trump cáo buộc “có gian lận”, Giám đốc FBI Christopher Wray đã có những nhận xét đầu tiên.



Ông Christopher Wray – Giám đốc Cục Điều tra Liên Bang Mỹ - và Tổng thống Trump (ảnh: AP)



Sau đây là toàn văn bài phát biểu của ông Christopher Wray:



“FBI là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc điều tra, chống lại những vụ tấn công độc hại nhằm vào bầu cử tổng thống, hành vi gian lận bầu cử, đàn áp hoặc đe dọa cử tri. Đây chính xác là những gì chúng tôi đã và đang làm.



Ở FBI, chúng tôi liên kết và phối hợp chặt chẽ với cộng đồng tình báo liên bang để chia sẻ thông tin, tăng cường an ninh, xác định và ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào tới bầu cử tổng thống.



Chúng tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho bất kỳ sự can thiệp nào từ nước ngoài vào cuộc bầu cử, bất kỳ đe dọa nào đối với sự tôn nghiêm của lá phiếu cử tri và bất kỳ hành động nào làm suy yếu lòng tin của công chúng vào kết quả bầu cử.



Nếu FBI phát hiện dấu hiệu có sự can thiệp của nước ngoài hoặc tội phạm bầu cử, chúng tôi sẽ tích cực điều tra, làm việc với các đối tác và đưa ra phản ứng thích hợp.



Vì thế, bạn nên tự tin rằng từng lá phiếu của các bạn đều có giá trị.



Chúng tôi khuyến kích mọi người tim kiếm thông tin về cuộc bầu cử từ các nguồn đáng tin cậy, cụ thể là các quan chức bầu cử ở từng bang. Các bạn hãy là những người tiếp cận thông tin một cách sáng suốt.



Nếu có nghi ngờ về hoạt động tội phạm bầu cử, tôi đề nghị các bạn gọi ngay cho văn phòng FBI gần nhất.



Toàn thể các nhân viên của FBI cam kết bảo vệ người dân Mỹ, nền dân chủ Mỹ và tính toàn vẹn, chính xác của cuộc bầu cử tổng thống. Chúng tôi không bao giờ mất cảnh giác”.



Ông Christopher Wray là người từng khẳng định sẽ từ chối "cam kết trung thành" với Tổng thống Trump.

Theo Vương Nam (Dân Việt/FBI)