Nội các tiềm năng của ông Biden

Dù chưa có kết quả chính thức nhưng đội ngũ chịu trách nhiệm về chuyển giao quyền lực của ông Biden suốt những tháng qua đã bắt đầu chọn lựa các ứng viên tiềm năng và sẽ đệ trình kế hoạch nhân sự cho ông Biden trong những ngày tới.



Đây là điều Biden làm ngay với Trung Quốc và châu Á khi lên nắm quyền

Nữ Phó Tổng thống đầu tiên của Mỹ

Từ trái qua: hàng trên: Lael Brainard, Tammy Duckworth, John Kerry; hàng dưới: Chris Coons, Ron Klain, Susan Rice- ảnh: AFP



Politico dự kiến ông Biden sẽ ưu tiên chọn ghế thuộc các mảng y tế công cộng và kinh tế, bao gồm bộ trưởng tài chính và y tế. Ngoài ra, ông cũng có thể ghi dấu ấn với việc đề cử phụ nữ hoặc chính khách da màu đầu tiên đứng đầu Bộ Tài chính hoặc Bộ Quốc phòng. Đây là 2 bộ cho đến nay chỉ có đàn ông da trắng dẫn đầu.



Theo Politico, bà Michele Flournoy, cựu Thứ trưởng Quốc phòng về chính sách, hiện dẫn đầu đề cử tiềm năng cho vị trí quyền lực ở Lầu Năm Góc, bên cạnh nữ thượng nghị sĩ Tammy Duckworth của bang Illinois và bà Susan Rice, cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Barack Obama.



Một số gương mặt đang được cân nhắc cho ghế Bộ trưởng Tài chính bao gồm bà Lael Brainard, Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và nhà kinh tế học gốc Phi Roger Ferguson; Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren. Nếu ông Biden chọn Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic, nội các Mỹ sẽ xuất hiện Bộ trưởng Tài chính đầu tiên là người đồng tính. Còn theo tạp chí New York, ứng viên cho ghế Ngoại trưởng bao gồm bà Susan Rice; ông Tony Blinken, cựu Thứ trưởng Ngoại giao; Thượng nghị sĩ bang Connecticut Chris Murphy.



Về quan chức dẫn đầu nỗ lực chống biến đổi khí hậu của chính quyền mới tại Mỹ, nhiều khả năng ông Biden sẽ chọn gương mặt thân quen với người Việt Nam là cựu Ngoại trưởng John Kerry. Một số nhân vật khác bao gồm Thống đốc bang Washington Jay Inslee; tỉ phú Tom Steyer. Trong khi đó, các ứng viên tiềm năng cho ghế Bộ trưởng Tư pháp lần lượt là Thượng nghị sĩ bang Alabama Doug Jones; cựu quyền Bộ trưởng Tư pháp bà Sally Yates. Vị trí chánh văn phòng Nhà Trắng được cho sẽ vào tay cố vấn lâu năm của ông Biden là Ron Klain, dù một cố vấn khác là ông Steve Ricchetti cũng có nhiều cơ hội.



Ông Alejandro Mayorkas, cựu Thứ trưởng Bộ An ninh nội địa, đang nằm trong danh sách được cân nhắc cho ghế bộ trưởng bộ này. Nếu được chọn, ông sẽ là người gốc Latin đầu tiên giữ vị trí trên trong gần 18 năm qua.

Theo THỤY MIÊN (thanhnien)