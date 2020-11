Mỹ công bố phạt thêm 4 quan chức Trung Quốc vì hạn chế tự do của Hong Kong

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo trừng phạt thêm bốn quan chức tại Hong Kong vì đã tham gia hạn chế các quyền tự do ở đặc khu hành chính này.



Singapore, Hong Kong lập hành lang du lịch: du khách hai nước không phải cách ly

Hoàng Chi Phong bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ

Quốc kỳ Trung Quốc (trái) và Mỹ - Ảnh (minh họa): ANADOLU AGENCY



Theo hãng tin AFP, trong số 4 quan chức vừa bị chính quyền Mỹ trừng phạt có bà Edwina Lau, trưởng bộ phận bảo vệ an ninh quốc gia thuộc Lực lượng cảnh sát Hong Kong. Bà Edwina Lau bị cấm tới Mỹ và mọi tài sản của bà (nếu có) ở Mỹ cũng sẽ bị phong tỏa.



Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi ngày 9-11 dẫn lời Ngoại trưởng Mike Pompeo: "Những hành động này nhấn mạnh quyết tâm của Mỹ trong việc bắt các nhân vật chủ chốt đang ráo riết tước bỏ các quyền tự do của người dân Hong Kong và làm xói mòn tính tự trị của đặc khu này phải chịu trách nhiệm".



Cùng bị trừng phạt với bà Edwina Lau còn có ông Li Jiangzhou, phó giám đốc Văn phòng Bảo vệ an ninh quốc gia Trung Quốc.



Washington cũng đã áp các lệnh trừng phạt tương tự với nhà lãnh đạo cao nhất của đặc khu Hong Kong là bà Carrie Lam. Mặc dù đã cố giảm bớt những ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt từ Mỹ, song người đứng đầu đặc khu Hong Kong cũng phải thừa nhận bà đã gặp rắc rối với thẻ tín dụng sau khi bị trừng phạt.



Theo hãng tin Reuters, phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay 10-11 tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ với 4 cá nhân người Trung Quốc là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và can thiệp thô bạo vào các vấn đề của đặc khu hành chính Hong Kong.



Cũng theo người phát ngôn Wang Webin, Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức rút bỏ cái gọi là những lệnh trừng phạt và không tiếp tục dấn xa thêm con đường sai lầm này.

Theo D.KIM THOA (TTO)