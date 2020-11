Hé lộ "át chủ bài" cực mạnh cứu thua cho ông Donald Trump

Hãng thăm dò dự đoán trúng bầu cử Mỹ 2016 hé lộ những lá phiếu quyết định có thể giúp ông Donald Trump tái đắc của trong cuộc bầu cử năm nay.



Ông Biden giành trọn phiếu ở nơi đầu tiên công bố kết quả bầu cử Mỹ

Tổng thống Donald Trump kết thúc ngày vận động tranh cử cuối cùng lúc nửa đêm 2.11 ở Michigan. Ảnh: AFP.



Trong khi hầu hết các cuộc thăm dò bầu cử Mỹ lớn ở cấp độ quốc gia đều chỉ ra rằng ông Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump trước ngày bầu cử, một nhóm nhỏ đơn vị thăm dò cảnh báo, những cử tri "ngại ngùng" ủng hộ ông Donald Trump có thể mở đường cho đương kim tổng thống Mỹ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.



Bên thăm dò bầu cử cho rằng triển vọng đắc cử của ông Donald Trump đang bị đánh giá thấp là Robert Cahaly của The Trafalgar Group. The Trafalgar Group là một trong những tổ chức phi đảng phái duy nhất đã dự đoán ứng viên đảng Cộng hòa thắng vào năm 2016 sau khi nhận thấy ông Trump dẫn trước ở các bang chiến trường quan trọng là Michigan và Pennsylvania.



Trafalgar Group, một trong những tổ chức phi đảng phái duy nhất dự đoán đúng ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 cũng dự đoán kết quả tương tự trong năm nay. Cuộc thăm dò do Trafalgar công bố hôm 1.11 cho thấy ông Trump có 46,5% phiếu ủng hộ trong khi ông Biden là 44,1%. Ảnh: Trafalgar Group.



Năm nay, phân tích của Trafalgar trong những ngày cuối cùng trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ 3.11 một lần nữa cho thấy lợi thế nhỏ của ông Donald Trump ở cả 2 bang này, trái ngược với gần như mọi cuộc thăm dò khác.



Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, các hãng thăm dò đã đối mặt với sự bối rối sau khi nhiều dự án đánh giá thấp cơ hội chiến thắng của ông Trump. Chuyên gia Cahaly cho biết, "hoàn toàn có thể xảy ra" điều tương tự trong năm 2020 bởi những cử tri ẩn náu của ông Trump đã bị bỏ qua. Cahaly chia sẻ với The Hill hôm 2.11 rằng, có nhiều cử tri ủng hộ Trump nhưng ngần ngại nói ra hơn cả cuộc bầu cử trước.



Tương tự, đơn vị thăm dò Susquehanna Polling and Research cũng thúc đẩy lý thuyết cử tri âm thầm ủng hộ Trump khi kết quả khảo sát cho thấy 2 ứng viên có tỉ lệ ủng hộ sát nút ở Wisconsin và ông Donald Trump thậm chí còn dẫn trước 4 điểm ở Florida. Nhà phân tích Jim Lee của Susquehanna nói với WFMZ đầu tuần này rằng, có rất nhiều cử tri không muốn thừa nhận họ đang bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa. "Yếu tố ngầm ủng hộ Trump này là rất thực tế" - ông nhấn mạnh.



Tuy nhiên, cũng có nhiều đơn vị thăm dò bác bỏ ý kiến cho rằng ông Donald Trump có nhiều cử tri ủng hộ ngầm, trong đó lập luận chủ yếu là nghi ngờ độ tin cậy của phương pháp thăm dò mà Trafalgar thực hiện. Trafalgar không tiết lộ phương pháp thăm dò của họ nên tôi không thể thực sự đánh giá những gì họ đang làm, Jon McHenry, một nhà thăm dò ý kiến Cộng hòa cho North Star Opinion Research chia sẻ với The Hill.

https://laodong.vn/the-gioi/he-lo-at-chu-bai-cuc-manh-cuu-thua-cho-ong-donald-trump-851278.ldo

Theo Hải Anh (LĐO)