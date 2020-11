Cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos đối mặt với cáo buộc rửa tiền

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 4-11 (giờ địa phương) công bố thông tin cho biết, các công tố viên của nước này đã mở cuộc điều tra sơ bộ về nghi án rửa tiền có liên quan đến cựu vương Juan Carlos.



Bóng đá Bỉ rúng động vì nghi án rửa tiền, mua bán độ

Cựu vương Juan Carlos



Các cuộc điều tra diễn ra từ năm 2019, liên quan đến hàng loạt các hoạt động tài chính của cựu quốc vương Tây Ban Nha 82 tuổi này, hiện đang sống lưu vong ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Các cơ quan điều tra đã truy xuất nguồn gốc và điều tra khả năng cựu quốc vương có liên quan đến các khoản tiền được gửi trong một số ngân hàng ở Tây Ban Nha do một doanh nghiệp Mexico và một sỹ quan thuộc Lực lượng Không quân Tây Ban Nha đứng tên. Nguồn tin từ cơ quan chức năng Tây Ban Nha cho biết, các điều tra viên đã gửi nhiều yêu cầu pháp lý đến một số đối tác nước ngoài để xác định xem liệu các khoản tiền gửi trong tài khoản có qua mặt các cơ quan thuế vụ của Tây Ban Nha hay không. Nếu đủ chứng cứ, các cáo buộc có thể cấu thành tội rửa tiền và cựu vương Juan Carlos có thể bị truy tố do thực hiện các giao dịch chuyển tiền và sử dụng thẻ tín dụng sau khi ông thoái vị vào tháng 6-2014 - thời điểm ông không còn quyền miễn trừ với tư cách là nguyên thủ quốc gia.



Trước đó, năm 2018, cựu vương Juan Carlos bị điều tra do liên quan nghi án nhận “tiền hoa hồng” từ dự án làm đường sắt cao tốc của Saudi Arabia. Tháng 3 vừa qua, ông tiếp tục bị nghi ngờ liên quan đến khoản tiền 100 triệu USD mà cố Quốc vương Saudi Arabia Abdullah đã chuyển vào tài khoản tại một ngân hàng tư nhân của Thụy Sĩ mà cựu vương Juan Carlos có quyền truy cập.



Thông qua luật sư của mình, ông Juan Carlos, 82 tuổi, đã nhiều lần từ chối bình luận về những cáo buộc trên. Tháng 8, cựu vương Juan Carlos tuyên bố sẽ rời khỏi Tây Ban Nha nhằm tránh việc cá nhân của ông ảnh hưởng đến uy tín của con trai là Nhà Vua Felipe VI.

Theo T.N (cadn)