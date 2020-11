Chuyện gì đang xảy ra với kết quả bầu cử Mỹ?

Việc Tổng thống Donald Trump lặp đi lặp lại tuyên bố đắc cử trong khi còn nhiều phiếu bầu chưa được kiểm đếm lần nữa đã cho thấy một trong những bất ổn lớn của cuộc bầu cử Mỹ năm 2020: “Liệu khi nào sẽ biết kết quả?”





Câu trả lời có thể là mất vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí vài tháng tùy thuộc vào những gì đang diễn ra. Lý do là kết quả chung cuộc trong cuộc bầu cử Mỹ không được quyết định bởi lá phiếu phổ thông của cử tri. Thay vào đó, để đắc cử, một ứng viên tổng thống phải có đủ 270 phiếu đại cử tri. Hiện tỉ lệ phiếu đại cử tri giữa ông Biden và ông Trump là 264-214, theo hãng tin AP, đài Fox News (hoặc 253-214 do một số cơ quan truyền thông khác chưa "gọi tên" cựu phó tổng thống Mỹ ở bang Arizona).



Các nhân viên kiểm phiếu qua bưu điện ở bang Pennsylvania hôm 6-11. Ảnh: Reuters



Trong hầu hết các cuộc bầu cử Mỹ, mặc dù chưa được xác nhận chính thức nhưng kết quả người chiến thắng thường khá rõ ràng vào cuối ngày bầu cử 3-11 (giờ địa phương). Các hãng truyền thông lớn của Mỹ sẽ "gọi" mỗi bang cho một trong hai ứng viên tổng thống. Mặc dù không dựa trên kết quả kiểm phiếu cuối cùng nhưng dự đoán đó hầu như luôn chính xác.



Theo tờ Guardian, điều này đồng nghĩa với việc có thể tính tổng số phiếu đại cử tri từ các bang và người thắng cuộc sẽ được công bố. Vào năm 2016, kết quả như thế từng được đưa ra lúc 2 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 4-11 ở Washington khi ông Trump đạt được 270 phiếu đại cử tri.



Tại sao điều đó không xảy ra lần này?



Phần lớn là do đại dịch Covid-19, khoảng 68% tổng số cử tri, cao hơn với 34% so với năm 2016, đã bỏ phiếu sớm, kể cả qua đường bưu điện. Hiện số ca nhiễm ở Mỹ đã hơn 10 triệu và số ca tử vong do dịch Covid-19 lên hơn 242.000 ca.



Việc kiểm phiếu qua bưu điện chậm hơn vì phải kiểm tra chữ ký và địa chỉ của cử tri, nhân chứng và các lá phiếu phải được làm nhẵn trước khi đưa vào máy đếm. Một số bang bắt đầu quá trình xác minh đó rất lâu trước ngày bầu cử, điều này có nghĩa là việc kiểm đếm có thể được tiến hành ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.



Tuy nhiên, quá trình kiểm phiếu sớm này lại không diễn ra ở nhiều bang chiến trường quan trọng trong năm nay vì các cơ quan lập pháp bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã từ chối yêu cầu khẩn cấp từ các quan chức bầu cử địa phương về việc thông qua luật mới để có thêm thời gian xử lý phiếu bầu.



Động thái như vậy ở bang chiến trường Pennsylvania đã gây ra những tồn đọng rất lớn ở các thành phố như Pittsburgh và Philadelphia, nơi đã tăng từ khoảng 6.000 phiếu bầu qua bưu điện vào năm 2016 lên hơn 350.000 phiếu trong năm nay.



Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đang trên đà thắng khi dần nới rộng khoảng cách với ông Trump ở hai bang chiến trường Pennsylvania và Nevada.



Theo tờ Guardian, cho đến nay, ông Biden đang dẫn trước ông Trump tại 3 bang chiến trường Georgia, Pennsylvania và Nevada lần lượt là 3.971 phiếu, 20.487 phiếu và 22.657 phiếu.



Trong khi đó, ông Trump đang dẫn trước tại hai bang Bắc Carolina và Alaska với lần lượt 76.490 và 54.610 phiếu.

Theo Xuân Mai (NLĐO)