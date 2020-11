Biden sẽ gây bất ngờ đặc biệt cho dân Mỹ khi ông nhậm chức

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, người được coi là tổng thống Mỹ đắc cử, sẽ ra lệnh tăng lương tối thiểu trong nước lên gấp đôi khi nhậm chức. Ông Biden đã viết điều này trên tài khoản Twitter của mình.



Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 46: Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam?

Ông Joe Biden dự kiến sẽ tăng lương tối thiểu lên gấp đôi khi ông nhậm chức.



Theo ông Biden, mức tăng từ 7,25 USD mỗi giờ lên 15 USD sẽ xảy ra cùng với sự phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng liên quan đến dịch Covid-19. Đảng dân chủ cũng hứa hẹn những lợi ích tốt hơn và các đồng thuận tập thể mạnh mẽ hơn.



Những biện pháp này, theo ông Biden tin tưởng, sẽ giúp người Mỹ chu cấp cho gia đình, khiến họ giàu có hơn và do đó góp phần tái thiết tầng lớp trung lưu ở mức chưa từng có.



Mức lương tối thiểu tăng mạnh là một trong những điểm trong chương trình tranh cử của ông Biden. Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đã chỉ trích ông trong cuộc tranh luận, chỉ ra nhiều doanh nghiệp buộc phải đóng cửa và sa thải nhân viên, sẽ làm tăng tỷ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý mức lương tối thiểu nên cao hơn.



Hiện nay, nhiều bang ở Mỹ quy định mức lương tối thiểu của riêng mình, và đôi khi cao hơn đáng kể so với mức lương liên bang. Ví dụ, ở tiểu bang Washington là 13,5 USD/1 giờ và ở Massachusetts là 12,75 USD/1 giờ. Đồng thời, ở Georgia và Wyoming, con số này thấp hơn so với cấp quốc gia.

https://danviet.vn/biden-se-gay-bat-ngo-dac-biet-cho-dan-my-khi-ong-nham-chuc-20201117170528487.htm



Theo Tuấn Anh (Dân Việt/Sputnik)