Kết quả bầu cử Mỹ mới nhất ngày 7/11 cho thấy, bất ngờ bứt phá vào phút chót rồi dẫn trước ở Pennsylvania, Georgia, ông Biden dường như đã tiến rất gần đến chiến thắng trong khi ông Trump dường như sẽ phải nhận thất bại cay đắng trước đối thủ.



Sửa chữa phiếu bầu ở Mỹ được phép đến bao lâu?

Ứng viên Joe Biden tự tin vào kết quả bầu cử tổng thống Mỹ



Bầu cử Mỹ - Nội dung chính:



- Biden dẫn trước Trump ở bang Pennsylvania, tỷ số của 2 ứng viên lần lượt là 49,4% và 49,3%.



- Tại Georgia, sau nhiều ngày dẫn trước, cuối cùng ông Trump bị ông Biden bắt kịp và vượt lên trước.



- Nhưng ông Trump cũng đang rượt đuổi sát sao đối thủ ở Arizona.



An ninh tăng cường bảo vệ Biden trước khả năng chiến thắng



An ninh Mỹ có kế hoạch cử thêm nhân sự để giữ an toàn cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong khi chờ đợi chiến thắng trong cuộc bầu tổng thống, báo Washington Post đưa tin.



Cảnh sát quyết định gửi tiếp viện đến Wilmington, Delaware, ngay sau khi trụ sờ tranh cử của ông thông báo ý định của Biden sẽ sử dụng phòng họp Wilmington ít nhất thêm một ngày nữa, và lưu ý cựu phó tổng thống Mỹ dự định sẽ có một bài phát biểu quan trọng ở đó.



Biden tiếp tục nới rộng vị trí dẫn đầu so với Trump ở bang Nevada



Ứng cử viên tổng thống từ đảng Dân chủ Joe Biden tiếp tục nới rộng vị trí dẫn đầu so với Tổng thống Donald Trump ở bang Nevada, theo kết quả cho thấy.



Hiện 91% phiếu bầu đã được xử lý, Biden có 49,8%, Trump có 48,1%. Họ chỉ cách nhau hơn 22 nghìn phiếu bầu.



Chiến thắng ở bang này mang lại 6 phiếu đại cử tri.



The Guardian tường thuật từ Philadelphia:



Góc phố số 12 và phố Arch đã trở thành tâm điểm của vũ trụ chính trị trong vài ngày qua khi những người biểu tình tụ tập để đối đầu. Nhóm lớn hơn đã kêu gọi các quan chức "đếm mọi phiếu bầu", trong khi một nhóm nhỏ hơn ủng hộ Trump đã cổ vũ để "ngăn chặn gian lận".





Nhóm người ủng hộ ông Trump.



Đôi khi, bầu không khí căng thẳng bao trùm khi những người biểu tình đối đầu với nhau và đám đông chống Trump đã át đi những người đại diện ủng hộ Trump như Pam Bondi và Corey Lewandowski.





Nhóm người ủng hộ ông Biden.



Nhưng hôm nay 7/11, khu phố có bầu không khí vui nhộn hơn, nhóm "đếm mọi phiếu bầu" về cơ bản đã biến thành một bữa tiệc khiêu vũ lớn. Lễ kỷ niệm diễn ra khi Joe Biden đang dẫn đầu về số phiếu bầu ở Philadelphia.



Trump tuyên bố theo đuổi pháp lý



Tổng thống Trump, trong một phát biểu mới rằng, ban vận động tranh cử của ông sẽ vận dụng mọi biện pháp pháp lý để đảm bảo những phiếu bầu dành cho ông được kiểm đếm.



“Chúng tôi tin rằng người dân Mỹ xứng đáng có được sự minh bạch trọn vẹn trong tất cả hoạt động kiểm phiếu và xác chứng bầu cử, và rằng việc này không còn là về bất cứ cuộc bầu cử đơn lẻ nào. Việc này là về tính toàn vẹn của toàn bộ quá trình bầu cử của chúng ta. Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói rằng tất cả các lá phiếu hợp pháp phải được đếm và không đếm tất cả các lá phiếu bất hợp pháp, nhưng chúng tôi luôn gặp phải sự phản đối của phe Dân chủ đối với nguyên tắc cơ bản này. Chúng tôi sẽ theo đuổi quá trình này thông qua mọi khía cạnh luật pháp để đảm bảo rằng người dân Mỹ tin tưởng vào chính phủ của chúng ta. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì các bạn và vì quốc gia của chúng ta.”



Truyền thông: Trump không có ý định thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử



Theo kênh truyền hình, một số cố vấn của Trump đang thuyết phục ông rằng quyết định nhượng bộ là một bước đi đúng đắn, trong khi những người khác nói với tổng thống cần tiếp tục chiến đấu để đảm bảo lá phiếu được kiểm đếm chính xác. Ông Trump, theo một trong những cố vấn hàng đầu, "đơn giản chỉ là hoài nghi".



Đồng thời, theo một trong những nguồn tin, Trump "cuối cùng có thể sẽ nhượng bộ."



Pelosi tuyên bố rằng Biden sẽ trở thành Tổng thống Mỹ









Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói rằng Biden đã nhận được sự ủy thác của cử tri và sẽ sớm trở thành Tổng thống đắc cử của Mỹ.



Bang Georgia tiến hành kiểm phiếu lại



"Hiện tại ở bang Georgia các ứng cử viên vẫn còn quá sát nhau để nói về kết quả. Chúng tôi có khoảng năm triệu phiếu bầu. Có khoảng cách vài nghìn phiếu. Khi chúng tôi tiến gần đến con số cuối cùng, chúng tôi có thể nghĩ đến những bước tiếp theo. Với chênh kệch không lớn, sẽ kiểm đếm lại", ông nói.



Biden rộng cửa thắng cử, Trump rất mong manh



Pennsylvania, bang có thể đưa Biden vượt mốc 270 phiếu đại cử tri để giành thắng lợi cuộc bầu cử Mỹ, có thể hoàn thành kiểm phiếu trong ngày 6/11 theo giờ địa phương, các quan chức bang cho hay.



Trump từng dẫn trước Biden tới nửa triệu phiếu vài giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa nhưng nay ứng viên đảng Dân chủ đã vượt lên dẫn trước hơn 6.000 phiếu, với tỷ lệ Biden có 49,4% số phiếu, Trump có 49,3%.



Hàng chục nghìn phiếu, chủ yếu trong đó đến từ các khu vực ủng hộ mạnh mẽ đảng Dân chủ, bao gồm cả khu vực xung quanh Philadelphia, đang chờ được kiểm.



Tại Georgia, Biden cũng vươn lên dẫn trước Trump hàng nghìn phiếu, theo dữ liệu từ Fox.



Trump không thể có đủ 270 phiếu đại cử tri nếu không thắng ở Georgia và Pennsylvania, nên cơ hội tái đắc cử của ông hiện rất mong manh.



Với hy vọng mở khe cửa hẹp tới chiến thắng, đội ngũ tranh cử của Trump đã đưa ra hàng loạt thách thức pháp lý, đôi khi mâu thuẫn và khá gay gắt mà không có bằng chứng cụ thể, yêu cầu tiếp tục kiểm đếm phiếu ở những bang nơi Trump đang xếp sau và ngừng đếm phiếu ở những nơi ông dẫn trước.

