Bầu cử Mỹ: Cú sốc Arizona làm Nhà Trắng dựng ngược

Fox News khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi giận vì "gọi tên" ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden làm người chiến thắng tại bang chiến trường Arizona.





Đêm 3-11, thời điểm bang Florida "đỏ rực", Tổng thống Trump và các cố vấn của ông nghĩ rằng họ đang chứng kiến đêm bầu cử năm 2016 lặp lại và cánh cửa thắng lợi lại mở ra cho ông Trump.



Bên trong Phòng phía Đông, không khí lạc quan phủ trùm với hàng trăm người có mặt, bao gồm các bộ trưởng, đại sứ và các cựu quan chức trung thành với ông Trump. Những người bi quan trước cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Trump bỗng nhiên bắt đầu hình dung thêm 4 năm cầm quyền nữa.



Viễn cảnh chiến thắng đó bị xuyên thủng khi Fox News tuyên bố ông Joe Biden thắng ở bang Arizona. Một số cố vấn của Tổng thống Trump cho rằng Fox News đã quá hấp tấp và 2/3 số phiếu chưa kiểm có thể đều là người ủng hộ ông Trump.





Tổng thống Trump chuẩn bị phát biểu trước đám đông tại Nhà Trắng rạng sáng ngày 4-11. Ảnh: The New York Times



Nếu đúng là mất Arizona, bất kỳ tuyên bố chiến thắng nào mà tổng thống Trump đưa ra cũng có thể bị nghi ngờ. Arizona là bang nằm trong thành trì của đảng Cộng hòa ở miền Nam và chiến thắng cho phe Dân chủ ở đây được xem là bất ngờ lớn.



Những gì xảy ra sau đó đối với ông Trump là một đêm đầy giận dữ với các cuộc gọi tới các thống đốcthuộc đảng Cộng hòa và lời khuyên từ các trợ lý chiến dịch mà ông đã phớt lờ, dẫn đến cuộc họp vào nửa đêm. Đứng ở Phòng phía Đông của Nhà Trắng, ông Trump muốn dừng việc kiểm phiếu và muốn Tòa án Tối cao Mỹ cân nhắc việc kiểm phiếu lại.



Thống đốc Doug Ducey của bang Arizona đã nói chuyện điện thoại suốt đêm với các quan chức chính quyền và các nhân viên chiến dịch của ông Trump, cương quyết rằng vẫn còn nhiều phiếu ủng hộ Đảng Cộng hòa được kiểm đếm ở bang của ông.



Theo báo The New York Times, Tổng thống Trump và các phụ tá vẫn theo dõi sát sao khi ông Biden phát biểu "tự tin chiến thắng" giữa lúc kết quả bầu cử chưa ngã ngũ ở thành phố quê hương Wilmington, bang Delaware.



2 Cử tri xếp hàng bỏ phiếu ở thị trấn Guadalupe thuộc quận Maricopa, Arizona. Ảnh: The New York Times



Trong khi ông Biden đang phát biểu, lần đầu tiên Tổng thống Trump đã tweet suốt đêm, tuyên bố mà không đưa ra bằng chứng rằng đảng Dân chủ đang cố gắng "đánh cắp" cuộc bầu cử. Trong dòng tweet tiếp theo, ông Trump cho biết sẽ đưa ra một số tuyên bố.



Các cố vấn của ông Trump đã cố gắng giải quyết cục diện rối rắm. Họ thảo luận về cuộc đua và liệu Tổng thống Trump có thể tuyên bố chiến thắng hay nên có một giọng điệu khéo léo hơn trước khi ông Trump xuất hiện trở lại tại Phòng phía Đông Nhà Trắng.



Nói với đám đông những người ủng hộ lúc 2 giờ 30 phát sáng ngày 4-11, Tổng thống Mỹ đưa ra cáo buộc không có căn cứ rằng cuộc bầu cử năm nay có "gian lận". Ông Trump nói: "Đây là một trò gian lận đối với công chúng Mỹ. Đây là nỗi xấu hổ đối với đất nước chúng ta. Thành thật mà nói, chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử".



Khi ông Biden giành được 2 bang chiến trường quan trọng Wisconsin (10 phiếu đại cử tri) và Michigan (16 phiếu), Tổng thống Trump không lộ diện trước công chúng trong cả ngày 4-11 (giờ địa phương).



Thời điểm đó cũng có những câu hỏi đặt ra là liệu, nếu chiến dịch của ông Trump không chi quá nhiều tiền trước khi dịch Covid-19 bùng phát, nó có thể có thêm nguồn lực dồn cho những bang mà ông Biden đã giành chiến thắng hoặc đang dẫn đầu như Wisconsin, Michigan và Nevada.





Cùng với Fox News, nhiều cơ quan truyền thông khác của Mỹ cũng dự đoán ông Biden thắng bang Arizona, trong đó có hãng tin AP.



AP lập luận rằng với 80% số phiếu được kiểm đếm, ông Biden đã dẫn trước 5 điểm phần trăm, tương đương 130.000 phiếu trong khoảng 2,6 triệu phiếu đã được kiểm. Số phiếu còn lại chưa kiểm đếm, gồm phiếu bầu qua thư ở hạt Maricopa - nơi ông Biden nhận được sự ủng hộ mạnh, không đủ để ông Trump bắt kịp cựu phó tổng thống Mỹ.



Chiến dịch của ông Trump không đồng ý.



Hiện nay, theo Guardian, tỉ lệ dẫn trước của ông Biden giảm xuống còn khoảng 57.000 phiếu bầu ở Arizona, với gần 90% số phiếu được kiểm. Tuy nhiên, theo báo The New York Times, muốn thắng ở Arizona thì ông Trump phải giành được ít nhất 57% số phiếu chưa kiểm. Đây vẫn là một cánh cửa hẹp với ông chủ Nhà Trắng!





Theo H.Bình (NLĐO)