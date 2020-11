ASEAN cần chủ động trước những thách thức an ninh phi truyền thống

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, hơn lúc nào hết ASEAN cần nâng cao năng lực ứng phó, sẵn sàng về chuyên môn, hạ tầng kỹ thuật để đối phó với thiên tai, dịch bệnh.



Quang cảnh Hội nghị trực tuyến Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN lần thứ 38. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)



Sáng 25/11, Hội nghị trực tuyến Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN (CAFEO) lần thứ 38 đã diễn ra với chủ đề "Phát huy Sáng kiến và Hành động của Liên đoàn Kỹ sư ASEAN trong Xây dựng Cộng đồng ASEAN Bền vững và Thịnh vượng”.



Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tới dự tại điểm cầu Hà Nội. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hơn lúc nào hết ASEAN cần nâng cao năng lực ứng phó, sẵn sàng về chuyên môn, hạ tầng kỹ thuật để đối phó với thiên tai, dịch bệnh.



Theo Phó Thủ tướng, hiện nay Đông Nam Á nói chung và từng quốc gia trong khu vực nói riêng đều đang đứng trước rất nhiều thách, thức nhất là trước những vấn đề an ninh phi truyền thống.



Những nguy cơ từ dịch bệnh, thiên tai, an ninh mạng, tội phạm trên mạng tiếp tục diễn biến phức tạp... đòi hỏi các quốc gia phải nâng cao năng lực ứng phó với các nguy cơ rủi ro mới.



Vì vậy, việc củng cố hạ tầng kỹ thuật, lực lượng chuyên môn và sẵn sàng về mặt kỹ năng tham gia của từng người dân là vô cùng quan trọng, trong đó vai trò các kỹ sư, kỹ thuật viên luôn đóng vai trò nòng cốt.



Phó Thủ tướng đánh giá, những năm gần đây ASEAN luôn là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ so với nhiều khu vực khác trên thế giới.



Những thành tựu đó có đóng góp rất quan trọng của liên đoàn các tổ chức ASEAN và vai trò không thể thiếu của tất cả các thế hệ kỹ sư và kỹ thuật viên trong ASEAN.



Phó Thủ tướng kỳ vọng Hội nghị lần này của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO) sẽ đưa ra được nhiều giải pháp và kiến nghị hữu ích không chỉ với các tổ chức thành viên mà cả với chính phủ các nước.



Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Chính phủ Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ các kỹ sư, kỹ thuật viên của Việt Nam và ASEAN tiếp tục phát triển, tham gia tích cực vào các chương trình hợp tác, các sáng kiến của liên đoàn cũng như các nước ASEAN".



Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)



Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải cho biết CAFEO 38 khẳng định cam kết của AFEO trong việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến 2025 và Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững, thông qua việc củng cố vai trò nòng cốt của các kỹ sư trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.



Bên cạnh đó, CAFEO 38 là cơ hội để khởi xướng các chương trình hợp tác kỹ thuật chất lượng cao, thúc đẩy việc sử dụng công nghệ, kỹ thuật số để xây dựng cộng đồng ASEAN kết nối, công bằng và thịnh vượng.



AFEO là tổ chức tập hợp rộng rãi nhất của ASEAN của các kỹ sư. Trong lịch sử 38 năm hoạt động, AFEO đã tập hợp, liên kết và thúc đẩy hoạt động kỹ sư, nâng cao tính chuyên nghiệp, tôn vinh các kỹ sư và kỹ thuật viên.



Cũng theo Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải, AFEO là đại diện các tổ chức tập hợp rộng rãi nhất của các kỹ sư trong 10 tổ chức thành viên ASEAN. Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong AFEO, được nhiều quốc gia trong khu vực đánh giá cao. Đây là một bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế của giới kỹ sư Việt Nam.



CAFEO 38 được Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đăng cai tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại Hà Nội và 9 đầu cầu tại các quốc gia thành viên ASEAN.



Các nội dung chính của CAFEO 38 bao gồm: Hội thảo trực tuyến trong các lĩnh vực Giao thông vận tải, Kỹ thuật Môi trường, Ứng phó Thảm họa; các hội thảo quốc tế về vai trò của kỹ sư ASEAN đối với các vấn đề phát triển bền vững của ASEAN, vai trò của nữ kỹ sư trước những thách thức của đại dịch COVID-19 trong khu vực ASEAN...



AFEO được thành lập tháng 8 năm 1982 với thành viên là các tổ chức đại diện các kỹ sư của 10 nước ASEAN. Hằng năm, AFEO tổ chức Hội nghị Khoa học-Kỹ thuật thường niên theo cơ chế luân phiên. Nước chủ nhà là chủ tịch hội nghị CAFEO và có trách nhiệm thành lập ban tổ chức CAFEO và chịu trách nhiệm toàn bộ về tổ chức và nội dung.



Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) là thành viên của tổ chức AFEO từ năm 1998 và đã 2 lần đăng cai hội nghị thường niên năm 2000 (CAFEO 18) và năm 2010 (CAFEO 28).





Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Nghiêm Vũ Khải phát biểu Khai mạc Hội nghị(Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)



