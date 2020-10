TTK LHQ ca ngợi Giải thưởng Nobel Hòa bình vinh danh WFP

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã ca ngợi Giải thưởng Nobel Hòa bình trao cho Chương trình Lương thực thế giới, gọi đây là công việc tổ chức này là “vượt trên khuôn khổ của chính trị”.



Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)



Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 9/10 đã ca ngợi Giải thưởng Nobel Hòa bình trao cho Chương trình Lương thực thế giới (WFP), gọi công việc hướng đến nhân đạo của WFP là “vượt trên khuôn khổ của chính trị”.



Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, trong một tuyên bố, ông Antonio Guterres bày tỏ sự vui mừng trước quyết định của Ủy ban Nobel trao Giải thưởng Hòa bình năm nay cho WFP.



Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng “WFP là tổ chức ứng phó đầu tiên trên thế giới đối với tình trạng mất an ninh lương thực. Trong một thế giới sung túc, việc hàng trăm triệu người đi ngủ mỗi đêm với cái bụng rỗng là vô lương tâm. Hàng triệu người khác hiện đang trên bờ vực của nạn đói do đại dịch COVID-19. Những người phụ nữ và nam giới của WFP đã dũng cảm vượt qua nguy hiểm và khoảng cách để cung cấp thức ăn cứu sống những người bị tàn phá do xung đột, những người đang đau khổ vì thiên tai, những trẻ em và các gia đình không chắc chắn về bữa ăn tiếp theo”.



Tổng Thư ký Antonio Guterres bày tỏ nhiệt liệt chúc mừng Giám đốc điều hành WFP David Beasley và toàn thể nhân viên của WFP đã thúc đẩy các giá trị của Liên hợp quốc mỗi ngày và phục vụ sự nghiệp của chúng ta là các dân tộc, khi tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh đánh dấu mốc kỷ niệm 75 năm ngày thành lập.

Theo TTXVN/Vietnam+