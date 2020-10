Trùm tội phạm bị Mỹ treo giá 1 triệu đô bị bắt trong phòng gym

Ngày 22-10, chính quyền Kyrgyzstan thông báo đã bắt giữ Kamchybek Kolbayev, đối tượng bị Mỹ cáo buộc nằm trong đường dây buôn ma túy giữa châu Âu và châu Á.



Thái Lan bắt giữ trùm tội phạm mạng toàn cầu

Đặc nhiệm của Kyrgyzstan bảo vệ hiện trường vụ vây bắt trùm tội phạm Kolbayev ngày 22-10 - Ảnh: AKIpress



Theo báo AKIpress, Ủy ban An ninh quốc gia Kyrgyzstan cho biết Kamchybek Asanbek (còn gọi là Kamchybek Kolbayev) đã bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra nhằm vào các nhóm tội phạm có tổ chức.



Ủy ban nêu rõ cuộc điều tra này nhằm mục đích nắm được chi tiết về các hoạt động tội phạm của Kolbayev và những cá nhân liên quan trong mạng lưới tội phạm.



Theo một nguồn tin giấu tên ở Kyrgyzstan, Kolbayev bị bắt tại phòng tập thuộc CLB AVANGARD ở thủ đô Bishkek.



Những hình ảnh về lực lượng đặc nhiệm của Kyrgyzstan lan truyền trên mạng xã hội cho thấy địa điểm có nhiều sĩ quan canh phòng là CLB nêu trên. Theo báo AKIpress, họ không liên lạc được với ban lãnh đạo của CLB AVANGARD.



Kolbayev bị cho là đã hoạt động ngoài vòng pháp luật từ lâu tại Kyrgyzstan. Lần gần đây nhất Kolbayev được ra tù là vào năm 2014, sau khi bị giam giữ 2 năm do tội tống tiền.



Cách đây không lâu, tân lãnh đạo của Ủy ban An ninh quốc gia Kyrgyzstan là ông Kamchybek Tashiyev đã tuyên bố kêu gọi các băng đảng tội phạm hoặc quy hàng hoặc phải rời khỏi Kyrgyzstan.



Kyrgyzstan trải qua những biến động chính trị xuất phát từ một trong những nguyên nhân là sự câu kết của các chính trị gia với các băng nhóm tội phạm có tổ chức.





Tên Kamchybek Kolbayev được cho là có tiếng nói lớn trong hệ thống tội phạm liên quốc gia





Bộ Ngoại giao Mỹ từng treo thưởng 1 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin hữu ích, giúp đánh sập mạng lưới của Kolbayev.



Theo phía Mỹ, nhóm của Kolbayev nằm trong tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn mang tên Brothers' Circle (Vòng tròn Chiến hữu), gồm các thủ lĩnh và thành viên của một số nhóm tội phạm hoạt động tại châu Âu và châu Á.



Sau thông tin bắt giữ được Kolbayev, Đại sứ quán Mỹ tại Bishkek đã nhanh chóng ra thông cáo cho biết rất vui mừng về thông tin bắt giữ trùm tội phạm và mong muốn chính quyền Kyrgyzstan xét xử ông trùm theo đúng các tội ác của hắn.



Đại sứ quán Mỹ cũng nhắc lại thông tin về giải thưởng 1 triệu USD cho việc phá vỡ mạng lưới tội phạm của Kolbayev.



"Mạng lưới của Kolbayev tập trung ở khu vực Trung Á, dính líu vào những chuyện như buôn bán ma túy, vũ khí, buôn người, tống tiền và các loại tội ác khác", thông cáo của Đại sứ quán Mỹ nêu rõ.



Theo trang web OCCRP (Dự án thông tin về tội phạm có tổ chức và tham nhũng), Brothers' Circle từng bị chính quyền Tổng thống Barack Obama xem là băng đảng tội phạm xuyên quốc gia gây nguy hại nhất cho nước Mỹ.



7 thành viên của băng Brothers’ Circle từng bị chính quyền Mỹ phong tỏa tài sản hồi năm 2012 cùng với 2 thành viên chủ chốt của băng Mafia Nhật khét tiếng Yamaguchi-gumi, trong đó có ông trùm Kenichi Shinoda.

Theo Ý NGUYÊN (TTO)