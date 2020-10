Thời khắc quyết định cho Tổng thống Trump

Với tuyên bố mạnh mẽ rằng mình đã miễn dịch trước Covid-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump hối hả quay lại đường đua trong nỗ lực rút ngắn khoảng cách với ứng viên Dân chủ Joe Biden.



Cảnh báo trực diện của bác sĩ Fauci nhằm vào Tổng thống Trump

Bầu cử Mỹ: Ông Biden bỏ xa ông Trump với cách biệt chưa từng có

Tổng thống Trump và đối thủ Biden đang chạy nước rút trong 3 tuần cuối cùng - Ảnh: AFP





Chỉ còn 21 ngày đến ngày bầu cử, Tổng thống Trump đang lâm vào tình trạng bị dẫn khá xa trước đối thủ Biden.



Kết quả khảo sát do báo The Washington Post phối hợp thực hiện với Đài ABC News cho thấy ông Biden đang dẫn trước với tỷ số 54% so với 42% của Tổng thống Trump. Vì thế, không ngạc nhiên khi ông Trump ngày 12.10 đã xuất phát đến TP.Sanford thuộc bang chiến địa Florida, nơi được chọn tổ chức sự kiện vận động tranh cử đầu tiên kể từ khi ông thông báo mắc Covid-19 vào ngày 2.10.



Cách đây 4 năm, ông Trump đã giành chiến thắng tại tiểu bang này trước ứng viên Dân chủ lúc đó là bà Hillary Clinton với khoảng cách sít sao. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát gần đây nhất cho thấy ứng viên Dân chủ đang dẫn trước Tổng thống Trump, và việc “thất thủ” tại Florida có thể đe dọa khả năng tái đắc cử của ông.





.

Tổng thống Trump hết nguy cơ lây Covid-19 cho người khác?







Bên cạnh đó, các sự kiện vận động tranh cử trong những ngày kế tiếp, lần lượt tại các bang Pennsylvania, Iowa, Bắc Carolina, cũng đang nhận được sự chú ý cao độ của giới cử tri Mỹ lẫn giới quan sát. Câu hỏi được đặt ra là liệu ông Trump sẽ điều chỉnh chiến thuật vận động tranh cử sau khi mắc Covid-19 hay không, và nếu có, những thay đổi đó là gì.



Về phần mình, ông Biden hôm qua đã đến Ohio, nơi hứa hẹn tiếp tục là bang chiến địa trong 3 tuần nữa.



Theo THỤY MIÊN (thanhnien)