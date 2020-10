Tại Tokyo, Ngoại trưởng Mỹ lên án 'hoạt động nham hiểm' của Trung Quốc

Trong cuộc gặp gỡ các đồng minh châu Á - Thái Bình Dương chủ chốt tại Tokyo (Nhật Bản), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo về "hoạt động nham hiểm" của Trung Quốc trong khu vực.



Ngoại trưởng Mỹ tới Nhật Bản tham dự hội nghị của 'Bộ Tứ kim cương'

Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chào nhau trước cuộc hội đàm của họ tại Văn phòng Thủ tướng Nhật ở Tokyo ngày 6-10-2020 - Ảnh: REUTERS





Theo hãng tin AFP, nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ đã gặp gỡ, trao đổi với những người đồng cấp của Úc và Ấn Độ trong chuyến công du đã phải rút ngắn lịch trình sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và một loạt nhân viên, cố vấn mắc COVID-19.



Cuộc gặp đầu tiên của ông Mike Pompeo là với Ngoại trưởng Úc Marise Payne. Hai người "đã thảo luận những quan ngại chung liên quan tới hoạt động nham hiểm của Trung Quốc trong khu vực", hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ.



Các cuộc đối thoại tại Tokyo diễn ra trong bối cảnh cả Mỹ, Úc và Ấn Độ đều đang có những bất đồng sâu sắc với Trung Quốc.



Ông Mike Pompeo là quan chức Mỹ cao cấp đầu tiên tới Nhật kể từ khi ông Yoshihide Suga nhậm chức tháng trước. Ngoại trưởng Mỹ nói ông tin tưởng Washington và Tokyo có cùng quan điểm lập trường.



"Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức, Thủ tướng Suga nói khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do là 'nền tảng cho hòa bình và ổn định khu vực'. Tôi hoàn toàn nhất trí với ông ấy", ông Mike Pompeo nói như vậy trong phần mở đầu cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi.



Thời gian qua, ông Pompeo liên tục chỉ trích gay gắt Trung Quốc về các vấn đề, từ an ninh, nhân quyền cho tới đại dịch COVID-19.



Ngoại trưởng Mỹ cũng là người lĩnh xướng chiến dịch quy mô quốc tế kêu gọi, vận động các nước tẩy chay Trung Quốc, đặc biệt vấn đề công nghệ.



Thủ tướng Nhật Bản Suga ngày 5-10 cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do, nhưng cũng xây dựng quan hệ ổn định với các nước láng giềng bao gồm Trung Quốc và Nga.



Theo hãng tin Reuters, trong thông cáo phát đi ngày 6-10 của Chính phủ Nhật Bản, Ngoại trưởng Mỹ và Thủ tướng Nhật đã chia sẻ nhận thức rằng tình hình trong khu vực đang diễn biến nghiêm trọng hơn.



Theo D.KIM THOA (TTO)