Quả bom lớn nhất Thế chiến 2 bất ngờ phát nổ, rung chuyển Swinoujscie

Quả bom Thế chiến 2 nặng 5,4 tấn của Anh phát nổ dưới nước trong khi bị lính đặc công Ba Lan tháo gỡ tại Swinoujscie, Ba Lan.



Quả bom "Tallboy" của Anh thời Thế chiến 2. Ảnh: Wiki





Quả bom "Tallboy" lớn nhất Thế chiến 2 từng được tìm thấy ở Ba Lan được thả trong cuộc tấn công của Không quân Hoàng gia Anh nhằm vào một tàu chiến của Đức Quốc xã vào năm 1945.



Quả bom mang tên "chàng trai cao lớn" đã phát nổ dưới nước khi đang được tháo ngòi ở miền bắc Ba Lan hôm 13.10. RT cho hay không ai bị thương, nhưng các tòa nhà trên bờ bị rung chuyển bởi vụ nổ.



Các đặc công của Hải quân Ba Lan đã cố gắng vô hiệu hóa quả bom khổng lồ nặng 5,4 tấn - được tìm thấy năm ngoái ở đáy kênh Piast, nối biển Baltic với sông Oder - bằng cách tháo dỡ chất nổ của nó, nhưng đã xảy ra sự cố và quả bom đã phát nổ.



Grzegorz Lewandowski, người phát ngôn quân đội Ba Lan, cho biết đã tránh được tử vong và thương tích vì các thợ lặn ở “khoảng cách an toàn” khi quả bom phát nổ.





Hải quân Ba Lan chuẩn bị tháo ngòi nổ “quả bom động đất” từ Thế chiến 2 ở kênh đào Piast tại Ba Lan. Ảnh: AFP





Quả bom khổng lồ còn được gọi là "bom động đất". Và thiết bị này đúng với biệt danh của nó, khi các tòa nhà được cho là rung chuyển ở thị trấn cảng Swinoujscie gần đó do vụ nổ dưới nước. Đây là quả bom Thế chiến 2 chưa nổ lớn nhất từng được tìm thấy ở Ba Lan.



Chiến dịch của hải quân để tháo nổ quả bom kéo dài trong 5 ngày. Hôm 12.10, khoảng 750 cư dân địa phương đã được sơ tán khỏi khu vực có bán kính 2,6 km xung quanh. Tuy nhiên, một số người từ chối rời khỏi nhà của họ, cho rằng mối nguy hiểm của việc nhiễm COVID-19 tại một nơi trú ẩn tạm thời đông đúc lớn hơn nhiều so với nguy cơ do quả bom của Anh gây ra.



Để phục vụ cho việc tháo dỡ quả bom, giao thông hàng hải trên kênh Piast và các tuyến đường thủy xung quanh cũng bị đình chỉ.

