Ông Trump còn 2 tuần để lội ngược dòng

Chỉ còn 2 tuần nữa đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ, cả hai ứng cử viên đang ráo riết vận động tới ngày cuối cùng. Nếu như các cuộc thăm dò dư luận đúng, Tổng thống Donald Trump đang ở thế rất bất lợi so với cựu phó tổng thống Joe Biden.



Tổng hợp: BÌNH AN - Đồ họa: T.ĐẠT



Báo Guardian (Anh), có quan điểm trung lập, ngày 19-10 dẫn kết quả thăm dò ở 8 bang có ý nghĩa quyết định với cuộc bầu cử bao gồm: Florida, Pennsylvania, Ohio, Michigan, North Carolina, Arizona, Wisconsin, Iowa. Kết quả là ông Trump chỉ dẫn trước ông Biden ở 2 bang Ohio và Iowa.



Tung hết bài



Tuy vậy, những người ủng hộ đương kim tổng thống vẫn đang tin tưởng khả năng ông Trump lần thứ hai lật ngược thế cờ như từng làm trước bà Clinton cách đây 4 năm.



Guồng máy tranh cử của ông Trump đang hoạt động hết công suất với việc mỗi ngày ông đến phát biểu tại 3 cuộc vận động tranh cử. Không khó để nhận ra các chiến thuật của ông Trump trong giai đoạn nước rút.



Một mặt việc nhiễm COVID-19 là một cú sốc đánh vào chiến dịch tranh cử của ông, nhưng việc nhanh chóng bình phục là cơ hội để ông chứng minh cho thông điệp COVID-19 không đáng sợ và cách tiếp cận với COVID-19 của ông đến nay là đúng.



Chiến thuật này không phải là không có tác dụng, đặc biệt là với những cử tri vốn đã chán ngán với biện pháp hạn chế để phòng chống COVID-19. Việc các cuộc vận động tranh cử của ông vẫn có hàng nghìn người tham gia bất chấp nguy cơ lây nhiễm virus corona cho thấy thông điệp này vẫn thu hút được một bộ phận cử tri Mỹ.



Bên cạnh đó, chiến dịch tranh cử của ông cũng đánh vào nỗi sợ hãi của cử tri trước viễn cảnh đổ vỡ của nền kinh tế Mỹ thời kỳ hậu COVID-19. Trump nhấn mạnh ông là người phù hợp nhất để phục hồi kinh tế và việc trao cho ông nhiệm kỳ hai là việc làm đúng đắn cho nền kinh tế Mỹ.



Trong những ngày gần đây, chiến thuật vận động của Tổng thống Trump thay vì dàn trải vào nhiều địa bàn đã chỉ tập trung vào một số địa bàn trọng điểm. Thậm chí ở những bang "chiến trường" mà ông Biden có lợi thế, ông Trump cũng đã buông bỏ và chỉ tập trung vào những bang ông có khả năng chiến thắng để đạt được số phiếu đại cử tri tối thiểu đủ cho phép ông ở lại Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ.



Việc ông dành 3 ngày để vận động tranh cử tại bang Florida tuần vừa qua và đổ tiền quảng cáo ở gần 10 bang cho thấy kết quả bầu cử sẽ được quyết định tại một nhóm nhỏ các bang "chiến trường" .



Bất ngờ tháng 10?



Đương kim tổng thống đang cố tìm kiếm điều bất ngờ tháng 10 như đã xảy ra 4 năm trước. Năm 2016, chỉ còn 11 ngày trước bầu cử, FBI tuyên bố điều tra việc sử dụng email cá nhân của bà Hillary Clinton. Việc điều tra này là đòn kết liễu giấc mơ tổng thống của bà Clinton do không còn đủ thời gian để lật ngược tình thế.



Từ nay đến ngày bầu cử, nếu có thể tung ra bất ngờ như vậy, khả năng lội ngược dòng cao hơn bao giờ hết. Ông Trump cam kết còn nhiều thông tin về những liên hệ của con trai ông Biden với công ty khí đốt của Ukraine, có thể là những bất ngờ vào phút cuối cùng.



Cuối cùng là phải giành lại thế trận trong cuộc tranh luận cuối giữa hai ứng cử viên vào ngày 22-10. Nếu ông Trump ghi điểm, thể hiện được tầm vóc của tổng thống trong cuộc tranh luận, nó sẽ có tác động lớn đến lá phiếu của các cử tri.



Những người đứng đầu chiến dịch tranh cử của ông đang tìm kiếm cách tiếp cận mới đánh vào điểm yếu trong sự nghiệp chính trị hơn 40 năm của ông Biden trong cuộc tranh luận. Theo các nghiên cứu, cử tri dễ bị tác động bởi các vấn đề xảy ra ngay trước bầu cử hơn là những gì đã diễn ra thời gian dài trước đó.



Nếu ông Trump vận hành chiến dịch hoàn hảo trong 2 tuần cuối, cánh cửa vào Nhà Trắng dù mong manh sẽ rộng mở hơn bao giờ hết. Nếu không, ông Trump phải hi vọng vận may vẫn đến với mình do thăm dò ý kiến không chính xác như năm 2016, hoặc chiến dịch tranh cử của ông Biden sẩy chân vào phút cuối cùng.



27 triệu

Đài CNN ngày 19-10 công bố kết quả một cuộc khảo sát với các quan chức bầu cử cho hay đã có hơn 27 triệu phiếu bầu được cử tri bỏ tới nay, bằng khoảng 20% tổng số phiếu bầu năm 2016 (136 triệu phiếu). Các cử tri tại hàng chục bang và quận Columbia đã lập nên nhiều kỷ lục. BẢO ANH



